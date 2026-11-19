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▲BTS隊長RM拍下85大樓的點燈照片，放上IG限時動態。（圖／翻攝自IG@rkive）

▲RM親自拍85大樓的照片PO IG，讓高雄成功被宣傳。（圖／翻攝自IG@rkive）

▲高雄流行音樂中心這幾天同樣點亮紫燈，為BTS應援，吸引歌迷拍照打卡。（圖／翻攝自高雄市政府臉書）

▲BTS 7名成員昨日抵台。（圖／記者陳雅蘭攝）

韓國天團BTS（防彈少年團）將從今晚開始，一連3天在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會，高雄市府為搭上演唱會熱潮，積極推出「BEST TO SHARE 高雄，把美好與你分享！」全市應援活動，在多處地景大樓點亮「防彈紫」應援燈。昨（18）日BTS抵台後，也被這場景震撼到了，隊長RM拍下85大樓點燈畫面，連PO兩張到IG限時動態上表達喜愛，讓粉絲相當驚喜，直呼：「他們真的有看到！」BTS 7名成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook昨日搭機抵達高雄小港機場，這是他們睽違8年再度來台，讓粉絲感動不已。高雄市府為了行銷城市、推廣觀光，在85大樓、高雄流行音樂中心、愛河、大港橋，甚至是捷運站等地標，都亮起紫色應援燈，讓前來參加演唱會的ARMY（官方名稱）與BTS感受到滿滿熱情。隊長RM昨日晚間就在有5410萬粉絲追蹤的IG帳號，連PO兩張85大樓的照片到限時動態上，只見第一張照片的點燈字樣是「FROM KH WITH PURPLE LOVE（來自高雄紫色的愛）」，第二張的字樣則是「THE CITY IS YOURS ARMY（這座城市是你們的ARMY）」，充分展現高雄的用心和滿滿應援力，RM應該也被這場景感動到了。粉絲看到RM的發文，也興奮直呼：「南俊（RM）看到了，我真的會哭死」、「看到RM的限動眼淚直接憋不住了」、「誰再說演唱會不能宣傳城市的，看看這些世界級帳號」、「我一邊走一邊哭，救命」、「謝謝BTS也宣傳高雄」、「嗚嗚嗚好感動，他們真的有看到！」ARMY會如此感動不是沒有原因的，BTS自2022年開始，成員陸續服役，團隊迎來長達30個月的軍白期，直到去年6月7人才全數退伍，並在今年3月20日發行正規5輯《ARIRANG》，正式以完整體回歸樂壇。高雄則是這次巡演的海外亞洲首站，也被選為全球直播場次之一，11月21日（週六）舉行的第2場演唱會，將同步傳送至全球80多個國家與地區、約3300個影廳進行現場或延時直播，因此高雄站演唱會對ARMY與BTS來說都意義重大。