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BTS高雄演唱會《ARIRANG》歌單預習（根據各國場次整理）

▲BTS《ARIRANG》演唱會預計表演23首歌，各國的編排都差不多。（圖／namu.wiki/w/BTS）

BTS（防彈少年團）睽違8年重返台灣開唱，今（19）日晚間將在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會，接著21日、22日還有2場演出，3天預計吸引15萬名ARMY（粉絲名）進場朝聖。演唱會歌單也成為粉絲關注焦點，根據先前巡演曲目，BTS將帶來〈FAKE LOVE〉、〈Not Today〉、〈FIRE〉、〈IDOL〉、〈Butter〉等經典歌曲，加上新專輯《ARIRANG》的作品，共計23首正式表演歌曲。不過，這次還藏了驚喜，〈Dynamite〉唱完後，還會額外播放2首不在歌單內的歌曲，讓全場粉絲一起大合唱，至於高雄場會選中哪2首，今晚就能揭曉。1.《Hooligan》2.《Aliens》3.《Run BTS》4.《they don't know 'bout us》5.《Like Animals》6.《FAKE LOVE》7.《SWIM》8.《Merry Go Round》9.《2.0》10.《NORMAL》11.《Not Today》12.《MIC Drop》13.《FYA》14.《FIRE》15.《Body to Body》16.《IDOL》17.《Come Over》18.《Butter》19.《Dynamite》20.粉絲票選驚喜曲目21.粉絲票選驚喜曲目22.《Please》23.《Into the sun》這次《ARIRANG》巡演採用360度全景舞台，開場從新歌〈Hooligan〉、〈Aliens〉一路唱到〈Run BTS〉，中段安排〈FAKE LOVE〉、〈MIC Drop〉等經典歌曲，〈FIRE〉、〈IDOL〉也重新編曲，讓熟悉的歌曲有了不同版本；安可則從〈Come Over〉開始，接連帶來〈Butter〉、〈Dynamite〉，最後以〈Please〉、〈Into the sun〉為整場演出畫下句點，從新歌到舊作都有照顧到。其中最值得注意的，就是〈Dynamite〉結束後的「卡拉OK環節」，這個橋段會參考ARMY推薦的歌曲，再由音樂總監選曲，額外播放2首原本不在正式歌單內的作品。由於並非正式編排的舞台表演，7位成員會趁這段時間繞著360度舞台走動，和不同方向的粉絲近距離互動、一起唱歌，因此各國選曲不一定相同。BTS自今年4月9日展開《ARIRANG》世界巡演，規劃橫跨23個國家及地區、共88場演出，這也是7位成員2025年結束兵役後，再次以完整體展開的大型巡演。RM先前談到巡演名稱時透露，成員重新聚在一起後，開始思考什麼最能代表BTS，最後選擇象徵韓國文化的「阿里郎」，也將當兵期間對舞台、成員及粉絲的思念融入新作品。