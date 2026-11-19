BTS（防彈少年團）睽違8年重返台灣開唱，今（19）日晚間將在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會，接著21日、22日還有2場演出，3天預計吸引15萬名ARMY（粉絲名）進場朝聖。演唱會歌單也成為粉絲關注焦點，根據先前巡演曲目，BTS將帶來〈FAKE LOVE〉、〈Not Today〉、〈FIRE〉、〈IDOL〉、〈Butter〉等經典歌曲，加上新專輯《ARIRANG》的作品，共計23首正式表演歌曲。不過，這次還藏了驚喜，〈Dynamite〉唱完後，還會額外播放2首不在歌單內的歌曲，讓全場粉絲一起大合唱，至於高雄場會選中哪2首，今晚就能揭曉。
BTS高雄演唱會《ARIRANG》歌單預習（根據各國場次整理）
1.《Hooligan》
2.《Aliens》
3.《Run BTS》
【開場談話】
4.《they don't know 'bout us》
5.《Like Animals》
6.《FAKE LOVE》
【SWIM前奏】
7.《SWIM》
8.《Merry Go Round》
【VCR】
【Intro表演】
9.《2.0》
10.《NORMAL》
【談話環節】
11.《Not Today》
12.《MIC Drop》
13.《FYA》
14.《FIRE》
【談話環節】
15.《Body to Body》
16.《IDOL》
【繞場互動】
【ARMY粉絲應援時間】
安可環節
17.《Come Over》
【談話環節】
18.《Butter》
19.《Dynamite》
【卡拉OK環節】
20.粉絲票選驚喜曲目
21.粉絲票選驚喜曲目
【結尾談話】
22.《Please》
23.《Into the sun》
這次《ARIRANG》巡演採用360度全景舞台，開場從新歌〈Hooligan〉、〈Aliens〉一路唱到〈Run BTS〉，中段安排〈FAKE LOVE〉、〈MIC Drop〉等經典歌曲，〈FIRE〉、〈IDOL〉也重新編曲，讓熟悉的歌曲有了不同版本；安可則從〈Come Over〉開始，接連帶來〈Butter〉、〈Dynamite〉，最後以〈Please〉、〈Into the sun〉為整場演出畫下句點，從新歌到舊作都有照顧到。
其中最值得注意的，就是〈Dynamite〉結束後的「卡拉OK環節」，這個橋段會參考ARMY推薦的歌曲，再由音樂總監選曲，額外播放2首原本不在正式歌單內的作品。由於並非正式編排的舞台表演，7位成員會趁這段時間繞著360度舞台走動，和不同方向的粉絲近距離互動、一起唱歌，因此各國選曲不一定相同。
BTS自今年4月9日展開《ARIRANG》世界巡演，規劃橫跨23個國家及地區、共88場演出，這也是7位成員2025年結束兵役後，再次以完整體展開的大型巡演。RM先前談到巡演名稱時透露，成員重新聚在一起後，開始思考什麼最能代表BTS，最後選擇象徵韓國文化的「阿里郎」，也將當兵期間對舞台、成員及粉絲的思念融入新作品。
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1.《Hooligan》
2.《Aliens》
3.《Run BTS》
【開場談話】
4.《they don't know 'bout us》
5.《Like Animals》
6.《FAKE LOVE》
【SWIM前奏】
7.《SWIM》
8.《Merry Go Round》
【VCR】
【Intro表演】
9.《2.0》
10.《NORMAL》
【談話環節】
11.《Not Today》
12.《MIC Drop》
13.《FYA》
14.《FIRE》
【談話環節】
15.《Body to Body》
16.《IDOL》
【繞場互動】
【ARMY粉絲應援時間】
安可環節
17.《Come Over》
【談話環節】
18.《Butter》
19.《Dynamite》
【卡拉OK環節】
20.粉絲票選驚喜曲目
21.粉絲票選驚喜曲目
【結尾談話】
22.《Please》
23.《Into the sun》
這次《ARIRANG》巡演採用360度全景舞台，開場從新歌〈Hooligan〉、〈Aliens〉一路唱到〈Run BTS〉，中段安排〈FAKE LOVE〉、〈MIC Drop〉等經典歌曲，〈FIRE〉、〈IDOL〉也重新編曲，讓熟悉的歌曲有了不同版本；安可則從〈Come Over〉開始，接連帶來〈Butter〉、〈Dynamite〉，最後以〈Please〉、〈Into the sun〉為整場演出畫下句點，從新歌到舊作都有照顧到。
其中最值得注意的，就是〈Dynamite〉結束後的「卡拉OK環節」，這個橋段會參考ARMY推薦的歌曲，再由音樂總監選曲，額外播放2首原本不在正式歌單內的作品。由於並非正式編排的舞台表演，7位成員會趁這段時間繞著360度舞台走動，和不同方向的粉絲近距離互動、一起唱歌，因此各國選曲不一定相同。
BTS自今年4月9日展開《ARIRANG》世界巡演，規劃橫跨23個國家及地區、共88場演出，這也是7位成員2025年結束兵役後，再次以完整體展開的大型巡演。RM先前談到巡演名稱時透露，成員重新聚在一起後，開始思考什麼最能代表BTS，最後選擇象徵韓國文化的「阿里郎」，也將當兵期間對舞台、成員及粉絲的思念融入新作品。