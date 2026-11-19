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▲五月天1998年在PTT徵鼓手的文章曾被五迷翻出，聯絡人是怪獸與阿信，文末還急喊「最緊急狀態，拜託了!!!」。（圖／翻攝自PTT）

五月天宣布休團兩年，主唱阿信卻在昨（18）日推出個人新歌〈棠棣賦〉，MV中並肩演出的樂手全非五月天團員，讓歌迷再度關注團體動向。熟悉的5人陣容多年不變，也讓不少人以為五月天從成團起就沒換過人。不過當年的五月天也曾受過找人的苦，樂團甚至曾在PTT公開徵人訊息。其實現任鼓手冠佑已是第4任，他在入團前還是練團室的老闆，原本只是老闆與租客的關係，逐漸累積出交情，直到1999年正式發片前，才補齊大家熟悉的五月天5人陣容。〈棠棣賦〉是阿信為戲劇《兩京十五日》打造的片頭及主題曲，MV邀來宇宙人貝斯手方Q、吉他手阿蘭AC、王士榛及鼓手AJ合作。雖然身旁換了新夥伴，阿信透露，巡演結束後很久沒見到團員，創作時腦海中浮現的，正是一路並肩作戰的兄弟。這次個人作品的合作陣容，並不等於五月天更換團員。五月天前身是阿信、怪獸與鼓手錢佑達在師大附中組成的「So Band」，之後瑪莎、石頭陸續加入。相較於其他位置，早年的鼓手人選幾經變動，錢佑達、陳泳錩、任柏璋（Robert）都曾是團員，最後才由冠佑接下鼓棒。因此以五月天「正式出道後維持同一組陣容」較準確。網友曾翻出五月天1998年在PTT徵鼓手的舊文，要求對方能配合錄音、宣傳與演出，聯絡人留下怪獸和阿信，還急喊「最緊急狀態，拜託了!!!」如今看來，當年尚未發片的五月天，也曾為了找齊樂手傷透腦筋。五月天冠佑入團前，其實是阿信、怪獸、瑪莎、石頭租借練團場地的老闆，當時名叫劉諺明，除了經營練團室，也兼教爵士鼓。看著幾名年輕人為音樂打拚、手頭卻不寬裕，他不僅在練團超時時少收或免收費用，還準備冰箱、免費咖啡供大家使用。原本只是老闆與租客的關係，逐漸累積出交情。直到五月天準備錄製首張專輯，急需找到能一起走下去的鼓手，才將目光轉向這位熟悉的練團室老闆。冠佑曾透露，接獲邀約時嘴上說要「考慮三天」，當晚卻已著手交接教課及代班工作，決定放下原本穩定的收入，頂著親友反對加入五月天，成為樂團第4任鼓手。直到冠佑加入，5人陣容才終於到齊。五月天1999年推出首張創作專輯，阿信、怪獸、石頭、瑪莎與冠佑從此成為歌迷最熟悉的組合。從發片前四處找鼓手，到此後共同走過多年舞台，冠佑雖然最晚入團，卻成了五月天不可或缺的一員，他也從收場地費的老闆，變成與其他四人同甘共苦的夥伴。