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輝達否決！謝文琪：市場要適應「沒有黃仁勳的輝達」

選前一週 分析師：國安基金進場不代表「只漲不跌」

台股今（19）日再度陷入「40K大關保衛戰」，盤中最深下跌近2000點，來到38259點，一口氣跌破3萬9000點，進入「38K保衛戰」。永誠國際投顧分析師謝文琪表示，下探核心主要可以分成三點，包括輝達（NVIDIA）在治理不確定性、高估值修正壓力，以及外資及匯率雙重夾擊。他也提到，如今輝達創辦人黃仁勳回鍋的可能性已經被輝達關上，市場必須要重新適應「沒有黃仁勳的輝達」。另外，針對選前一週是否可能出現大規模護盤，他提醒，國安基金最主要任務是維持市場的秩序、穩定投資人的信心，不是要扭轉國際趨勢或是保證股票只漲不跌，因此不應該有守住年線或是4萬大關的迷思。輝達最新公布財報非常亮眼，無論營收，或是第4季、明年展望都優於市場預期。然而，股價卻是陷入不漲反跌，甚至進一步拖累到台股表現。謝文琪說，輝達代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）也正式宣告不會讓黃仁勳回鍋，「後黃仁勳時代」已成定局。但市場對於管理層交接、未來競爭力疑慮都沒有消除，那麼就會自然選擇先砍倉。他補充，再加上美國聯準會（Fed）態度採取較鷹派立場，科技股股價及本益比本來就處於高檔，當輝達出現不確定性，那高度集中在半導體跟AI供應鏈的台股就會面對承壓。其次，新台幣盤中再度貶破到33元大關，當匯率走弱，直接反映外資持續賣超台股，導致權值股難有所表現。但他認為，這波修正還是屬於評價面，對於AI 產業基本面沒有過多轉變，因為企業對算力需求仍在，只是市場還是花時間適應沒有黃仁勳的輝達，重新訂價合理本益比。而下週就是九合一大選，市場對於政府護盤仍抱有高度期待。但謝文琪提醒，現在不適觀察國安基金會不會進場，因為在6日就已經啟動第10次進場，而是要看國安基金加碼護盤的力道會不會去做一個放大？這幾天討論都在國安基金籌碼只有5000億元，需不需要再往上提高至1兆元，如果真的提高，股市挹注信心將會有所提升。但他也說，不要陷入選舉期間就會死守年線或是4萬點的迷思，因為最主要任務是維持市場的秩序、穩定投資人的信心，不是要扭轉國際趨勢或是保證股票只漲不跌。他總結，國安基金原則上還是在關鍵的時刻去出手點火、減緩一些跌勢，讓台股不至於說出現一些我們所謂的流動性的風險；最終台股要真正止跌回穩齁，你說要止跌要回穩齁，重新站在4萬點之上，還是要看兩個訊號，分別是國際動盪走勢，也就是看輝達股價何時去做一個止跌築底，以及新台幣的貶勢何時做一個趨緩，外資賣超明顯去縮小。