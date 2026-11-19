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退房「用過的浴巾丟浴缸」！房務集體感謝：4舉動其實超貼心

會做好4舉動，包括會把用完的浴巾和腳踏布統一丟浴缸，也會確實做好垃圾分類，並將浴室垃圾做好整理，躺過的枕頭也會獨立拿出來擺好

▲有民眾分享住飯店禮儀，提到退房前一定會將用過的浴巾，全部丟進浴缸中，意外釣出眾多房務員感謝。（圖／取自unsplash）

飯店退房浴巾怎麼放才對？前房務員、日本飯店揭正解：千萬別丟床上

▲房務員也勸告民眾，千萬別把濕毛巾、濕浴巾丟在床上，水分有可能滲入到下方床墊。（圖／取自unsplash）

議房客把用過的毛巾、浴巾放在浴缸邊緣，或是掛在浴缸置物架等，讓房務員能一眼辨認毛巾是否使用過。

▲日本知名連鎖飯店 Super Hotel也分享退房禮儀，建議房客把用過的毛巾、浴巾放在浴缸邊緣，或是掛在浴缸置物架等，讓房務員等一眼辨認那些毛巾是使用過的。（示意圖／取自Unsplash）

入住飯店退房前，除了整理個人物品，也有一些退房禮儀需要特別留意。事實上，根據日本知名連鎖飯店 Super Hotel表示，房客退房前建議可以將用過的毛巾或浴巾放在浴缸邊緣，或是掛在置物架上，能讓房務員一眼辨識是否用過。日前一名網友在Threads發文提到，表示每次入住飯店，退房前一定，坦言「房務也是很辛苦的，能幫他們一點是一點」。貼文曝光後，馬上引來不少房務員留言感謝，「只要客人可以把垃圾準確的丟入垃圾桶、把開過的飲料跟水喝完、不要在房間偷抽煙，大概可以幫忙做到這樣，我就很感恩了」、「身為曾經的房務員很感謝你集中毛浴巾」、「你真的是天使客人，要不要多住我們飯店」。至於用過的浴巾丟進浴缸到底對不對？根據前房務員解釋，建議可以把浴巾、毛巾、腳踏墊全部分類好，並掛在浴缸旁，如果沒有浴缸等設計，可以掛在洗手台旁邊，「以前待的飯店在收的時候會清點客人使用過的數量，以便之後核對回洗的毛巾數量」。同時，房務員也勸告民眾，；此外，如果女性剛好生理期來，不小心沾到床單等，建議馬上通知房務人員更換，坦言曾遇過已經滲透到床墊等問題，用各種清潔劑才讓污漬消失。過去日本知名連鎖飯店 Super Hotel也分享退房禮儀，建另外，也提醒民眾在退房前做到2舉動，首先是將房內公物歸位如吹風機、遙控器等，再來則是做好垃圾分類，如果垃圾桶滿了，可以把液體空瓶或其他垃圾擺在垃圾桶旁即可。