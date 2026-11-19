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選戰倒數9天，北市議員秦慧珠今（19）日釋出立法院長韓國瑜拜票影片，不過韓國瑜首場市議員大車掃，今獻給辦公室主任、松信議員候選人許原榮。他說，許原榮做事認真、踏實，有20多年立法院經驗，相信7號許原榮會是最棒北市議員。媒體追問是唯一支持嗎？韓國瑜也表態，全力集中選票，支持許原榮。韓國瑜今下午4時30分展開首場市議員車掃，但由於立法院協商到4時30分，加上下班車潮，延後1小時才到場。韓國瑜到場時，不少支持者群聚高喊尖叫，韓國瑜說，今天是台北市議員選舉第一趟車掃，來松山信義全力支持登記第 7 號的許原榮。韓國瑜表示，原榮做事情非常認真、踏實，而且有 20 多年立法院的經驗，把這個經驗運用在將來台北市議會，相信許原榮一定會是一個最棒的台北市議員。拜託松山信義的鄉親，多多給 7 號許原榮機會，讓優秀的他能夠站在台北市議會，代表松山信義的鄉親，監督市政、服務鄉親。媒體追問是否唯一支持？韓國瑜也說，全力集中選票，拜託大家，全力集中選票，全力支持許原榮。