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美國半導體大廠「超微」（AMD）再度面臨市場考驗！投資機構「Hunterbrook Media」發布調查報告，質疑AMD存在中國業務曝險問題，指出中國伺服器製造商遭美國列入黑名單後，仍持續取得AMD的更新版韌體，並進一步質疑AMD對中國、香港市場的營收依賴，以及晶片供應鏈與中國企業的關聯。消息引發市場疑慮，造成AMD股價19日收盤下跌7.72%，報每股489.19美元。綜合美國財經媒體《CNBC》、《路透社》報導，Hunterbrook在報告中宣稱，美國政府將中國伺服器製造商IEIT Systems列入出口管制黑名單後，該公司仍持續取得較新版本的AMD韌體。由於韌體是確保AMD晶片能在伺服器中、正常運作的重要零件部位，相關情況也讓外界開始關注，AMD是否涉及受限制企業的技術供應，以及相關交易是否符合美國的出口管制規定。除了韌體流向，Hunterbrook也將焦點放在AMD的中國市場曝險。報告聲稱，AMD超過20%的營收，來自中國及香港的客戶，同時公司在晶片後段製程方面，也高度依賴中國合作夥伴完成封裝及相關工作，若美國政府進一步收緊出口管制，AMD的海外業務及供應鏈可能面臨更大的合規壓力。值得注意的是，相關指控目前尚未獲得獨立證實。《CNBC》在報導中明確指出，無法獨立核實Hunterbrook所提出的資訊，因此現階段仍應視為做空機構提出的質疑，而非AMD已經違反美國出口管制規定的既定事實。面對外界質疑，報導引述AMD發言人回應，駁斥Hunterbrook的說法，扭曲了公司的業務實務及合作關係，強調AMD一直遵守美國出口管制法規，全球營運也維持嚴格的合規流程，將持續專注於服務客戶、維護最高標準的商業誠信。這次事件也讓市場聯想到AMD的競爭對手輝達（NVIDIA），近期同樣面臨中國相關業務調查，AMD原本被部分投資人視為可能受惠的企業，如今卻也因為自身中國業務曝險遭到質疑，市場對其營運風險的評估，不排除出現變化。另一個值得關注的細節是，Hunterbrook已在報告中，披露持有AMD空頭部位，意味著該機構可能直接受惠於AMD股價下跌。這並不代表報告指控必然不實，但投資人仍須留意其立場及利益關係，並區分已經確認的資訊vs.尚待查證的指控。原文連結：