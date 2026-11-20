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人工智能（AI）企業「Anthropic」正式在那斯達克掛牌上市，重燃市場對AI交易的興趣，但對股市的正面刺激時間偏短，美股19日開盤後，各主要指數雖然一度齊漲，但隨後便翻黑，收盤時各大指數跌幅均超過2%，道瓊工業指數更大跌超過1000點。綜合外媒報導，Anthropic IPO前，消息傳出公開募股定價為每股83美元，高於預期區間，激勵晶片股和其他AI相關股票，週四在早盤交易中大幅上漲。然而，投資人似乎選在AI交易這一備受矚目的時刻達到頂峰時，紛紛進行獲利了結。分析師認為，這對科技業來說是一次嚴峻的考驗。Anthropic不排除成為AI交易的新標桿，尤其是在經歷輝達的事情之後：「這裡還有很多資訊需要消化和分析，這也意味著這段時期充滿不確定性及波動性。」近來，市場對AI的態度變得更加謹慎，投資人關注的是，科企在AI的大量投入，是否真能轉化為可觀的利潤。19日收盤，美股道瓊工業指數重挫1101.11點或2.19%，收在49097.06點；標普500指數下滑147.80點或2.02%，收7175.83點；那斯達克指數下跌550.69點或2.25%，收在23879.20點；費城半導體指數則跌了233.07點或2.41%，收在9419.72點。不過，華爾街部分分析師，對於Anthropic首秀日引發的股市「雲霄飛車」波動並不太擔憂，金融顧問公司貝雅（Baird）的科技策略師莫頓森（Ted Mortonson）認為，不該僅看週四一天的情況，Anthropi上市首日的股價波動就像賭場一樣，但這只是科企發展歷程中的一瞬間，正式掛牌固然是重要時刻，但科企如何應對未來3年的挑戰，才是決定公司估值的關鍵。