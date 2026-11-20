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入秋首波冷氣團報到！今、明最冷「北台灣入夜剩13度」

▲入秋首波冷空氣將南下影響，全台明顯轉冷，最冷時間點落在周五至周六。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲雨勢從周六起趨緩，不過下周二受鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北、東半部降雨機率再提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今晚至明晨更冷「北台灣急凍探10度」！周日冷氣團減弱回暖

▲冷氣團影響到周六，周日開始冷氣團減弱，各地白天氣溫逐漸回升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

入秋首波大陸冷氣團來襲，全台氣溫明顯下滑，根據氣象專家林得恩表示，今、明（20、21日）兩天是這波冷氣團最冷的時候，今日低溫將持續一整天，入夜後中部以北、花蓮以北低溫下探13至15度，加上由於整體水氣減少，若要前往山區追雪，只剩今天白天是最後機會。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，今、明（20、21）兩日最冷，而今日受到大陸冷氣團影響，中部以北、花蓮以北地區天氣偏冷，白天高溫僅攝氏15至19度；南部、台東地區高溫也下降到20至22度間，低溫整天都冷。林得恩強調，今天愈晚愈冷，中部以北、花蓮以北地區低溫降至13至15度，沿海空曠及近山區域還會再下降1至2度，其它地區低溫約在16至18度，提醒民眾留意溫度變化，並做好保暖工作。針對降雨情況，林得恩分析，由於整體環境水氣減少，北部地區降雨趨緩，大致轉為多雲天氣型態；但東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有局部零星短暫雨的可能，且這波強冷空氣的山區降雪，就剩今天白天是最後機會。根據氣象署表示，受到入秋首波大陸冷氣團影響，今（20）日中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區天氣亦冷；周六（21日）北部及宜花持續偏冷，其他地區早晚也相當冷，提醒民眾外出做好保暖措施。氣象署提到，今晚至周六清晨，北台灣近山區等內陸零星平地地區不排除有出現10度左右低溫的機率，氣象署有機會於周五白天發布低溫特報；至於天氣何時回暖？周日（22日）起冷氣團減弱，各地白天氣溫逐漸回升，但週六晚間至週日清晨仍受「輻射冷卻」影響，清晨各地天氣依舊低溫。