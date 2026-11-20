中央氣象署表示，大陸冷氣團今（20）日報到，周六（11月21日）清晨氣溫降至最低，中部以北、宜蘭、花蓮低溫僅13至15度，沿海空曠及近山區更可能下探10至13度，北台灣明顯轉冷。周日（11月22日）冷氣團逐漸減弱，但下周二至下周四（11月24日至11月26日）鋒面接力通過，東北季風再度增強，各地天氣再轉不穩定。
今天天氣：冷氣團達標 山區有望降雪
11月20日今天的天氣，氣象署提及，今天清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫普遍15至17度，南部、台東19至20度，白天中部以北、宜蘭、花蓮高溫也只有16至18度，南部、台東21至22度，全台感受寒涼。
今天西半部山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部地區也有零星短暫雨，北部則為多雲；全台3500公尺以上、中部以北3000公尺以上高山會有零星降雪機率，若要前往山區，請留意道路結冰及路面濕滑
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物稍易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：冷氣團清晨最強 全台轉乾冷
11月21日明天的天氣，氣象署說明，今天深夜至明天清晨，是大陸冷氣團氣溫最低的時段，中部以北、宜蘭、花蓮13至15度，南部、台東16至18度，沿海空曠地區或近山區，受到輻射冷卻影響，將會出現10至13度的極端低溫；水氣減少，各地多雲到晴、乾冷為主。
一周天氣：周日冷氣團減弱 下周二鋒面全台有雨
氣象署提到，周日開始冷氣團減弱，各地白天氣溫逐漸回升，但周六晚間至周日清晨，同樣受輻射冷卻影響，清晨各地天氣仍冷，尤其是周日西半部日夜溫差可達 10 度以上，早出晚歸、南來北往記得多帶一件外套。
下周二至下周四有另一波鋒面通過、東北季風增強，下周二北部、東半部及恆春有局部短暫雨，中部、南部山區有零星短暫陣雨；下周三、下周四北部、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春及中南部山區則有零星短暫雨。
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11月20日今天的天氣，氣象署提及，今天清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫普遍15至17度，南部、台東19至20度，白天中部以北、宜蘭、花蓮高溫也只有16至18度，南部、台東21至22度，全台感受寒涼。
今天西半部山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部地區也有零星短暫雨，北部則為多雲；全台3500公尺以上、中部以北3000公尺以上高山會有零星降雪機率，若要前往山區，請留意道路結冰及路面濕滑
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物稍易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：冷氣團清晨最強 全台轉乾冷
11月21日明天的天氣，氣象署說明，今天深夜至明天清晨，是大陸冷氣團氣溫最低的時段，中部以北、宜蘭、花蓮13至15度，南部、台東16至18度，沿海空曠地區或近山區，受到輻射冷卻影響，將會出現10至13度的極端低溫；水氣減少，各地多雲到晴、乾冷為主。
氣象署提到，周日開始冷氣團減弱，各地白天氣溫逐漸回升，但周六晚間至周日清晨，同樣受輻射冷卻影響，清晨各地天氣仍冷，尤其是周日西半部日夜溫差可達 10 度以上，早出晚歸、南來北往記得多帶一件外套。
下周二至下周四有另一波鋒面通過、東北季風增強，下周二北部、東半部及恆春有局部短暫雨，中部、南部山區有零星短暫陣雨；下周三、下周四北部、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春及中南部山區則有零星短暫雨。