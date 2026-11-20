我是廣告 請繼續往下閱讀

老農津貼今日入帳，政院拍板不副署或提覆議

▲針對立院三讀調高老農津貼至1.5萬元，行政院發言人李慧芝表示將在期限內做出合法合憲判斷。圖為資料照。（圖／記者陳威叡攝）

立院三讀調升一萬五千元，排富門檻同步放寬

月底前還有13筆款項入帳，發放日期一次看

▲11月勞保局19筆款項入帳行事曆一次看，包含國保生育、老農津貼與勞保年金。（圖／AI生成、記者徐銘穗監製）

快刷存摺！勞保局今（20）日發放老農津貼與農民月退休儲金。針對立院三讀將老農津貼由8,110元調高至1萬5,000元，今正是行政院決定「不副署」或「覆議」的最後期限，發言人李慧芝昨強調將做合法合憲判斷；此外，月底前還有13筆款項接力入帳，《NOWNEWS》整理發放時程一次看！農業部委託勞保局辦理撥付的「老農津貼」與「農民月退休儲金」於今（20）日週五正式入帳。其中，「」為農業部與農民共同提繳的退休儲蓄制度，由農民自願提繳一定金額、政府按月提撥相對金額存入個人專戶，年滿 65 歲後即可按月請領，並可與老農津貼「雙軌併領」，為高齡農民打造雙層經濟保障。至於外界最關注「」，立法院雖已於 11 月 6 日三讀通過藍白再修正動議，明定老農津貼提高至每月 1 萬 5,000 元、發放滿 2 年檢討（屆時若 CPI 成長率達 3% 就會調整）且所增經費由中央全額負擔；但今（20）日正是行政院決定要「不副署」或「覆議」的最後期限。行政院發言人李慧芝昨（19）日在院會後記者會表示，政府秉持「」三原則，政院今年 1 月已提出將老農津貼調高至每月 1 萬元的修法草案；且未與政院溝通，恐造成長期財務負擔並排擠其他農業資源配置，因此政府一定會在期限內（即今日）於憲法賦予的職權範圍內，做出「合法合憲」的判斷與決定，並以適當方式向外界說明。在新法正式公布施行前，今日入帳金額仍依現行每月 8,110 元發放。回顧立法院 11 月 6 日三讀通過之《老年農民福利津貼暫行條例》修正案（原訂追溯自今年 7 月 1 日生效），本次修法共有三大核心調整，後續動向仍待行政院今日最終拍板：：由現行每月 8,110 元提高至 1 萬 5,000 元，每月實質增加 6,890 元。：個人非農業年所得排富標準，由原先未達 50 萬元放寬至 60 萬元。：名下土地及房屋價值合計排富標準，由原先 500 萬元大幅提高至 1,025 萬元，避免持有祖傳農地或自住老屋的老農遭排除。今日兩筆款項撥付後，11 月底前尚有 13 筆年金與補貼將接力入帳，民眾可對照勞保局官方行事曆刷存摺確認：11 月 25 日（週三）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。11 月 26 日（週四）：國民年金保險生育給付。11 月 27 日（週五）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發與續發案）。11 月 30 日（週一）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。