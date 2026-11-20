五六日咖啡優惠出爐了！7-11門市週五起有大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯77元，還有降溫必喝日本濃抹茶拿鐵2杯99元；全家即起門市大杯特濃拿鐵、大杯特濃美式第二杯10元，厚濃抹茶拿鐵也有第二杯10元優惠。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯熱濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月20日至11月22日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯77元，7折（原價55元、特價38.5元）
◾日本濃抹茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價49.5元）
◾日本鹿兒島焙茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價49.5元）
◾關西嫩仙草冰／關西嫩仙草牛奶冰任選第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵／榛果摩卡高蛋白拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價49.5元）
📍APP｜11月13日至11月21日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式11杯450元，6.8折（原價60元、特價41元）
◾特大杯拿鐵11杯540元，7折（原價70元、特價49元）
◾風味飲指定熱飲11杯490元，5.9折（原價75元、特價45元）
◾蕎麥奶茶／黑糖粉粿蕎麥茶11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾香鑽水果茶11杯490元，6.4折（原價70元、特價45元）
📍APP｜11月22日至11月30日
◾大杯拿鐵／大杯美式任選14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾特大濃萃美式／濃萃拿鐵任選11杯520元，6.3折（原價75元、特價48元）
◾大杯厚乳拿鐵任選12杯520元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾冰淇淋紅茶任選12杯520元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶任選14杯520元，6.2折（原價60元、特價38元）
◾黑糖珍珠撞奶／梔子花奶青／琥珀小葉奶茶任選14杯520元，6.2折（原價60元、特價38元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月20日至11月24日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯厚濃抹茶拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月11日至12月8日
◾芋仔憨吉單杯39元，4.4折（原價89元）
◾芋頭戀乳單杯39元，3.9折（原價99元）
📍門市｜11月11日至12月8日
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜11月11日至12月8日
以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜11月20日至11月22日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯77元，7折（原價55元、特價38.5元）
◾日本濃抹茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價49.5元）
◾日本鹿兒島焙茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價49.5元）
◾關西嫩仙草冰／關西嫩仙草牛奶冰任選第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
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◾大杯厚乳拿鐵任選12杯520元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾冰淇淋紅茶任選12杯520元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶任選14杯520元，6.2折（原價60元、特價38元）
◾黑糖珍珠撞奶／梔子花奶青／琥珀小葉奶茶任選14杯520元，6.2折（原價60元、特價38元）
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◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
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◾芋仔憨吉單杯39元，4.4折（原價89元）
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◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
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📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）