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選戰倒數9天，北市議員秦慧珠因言行爭議，引爆藍軍反彈。本報昨獨家報導，黃復興黨部一度要撤銷她的常委職務，但考量整體大局，最終改為警告。但新聞曝光後，《NOWNEWS今日新聞》今（20）日掌握，黃復興北市黨部主委廖旭東今向秦慧珠發出公開信，正式解除秦慧珠的黄國樑信義區常委職務，同時宣布不再以組織名義支持她參與公職競選。廖旭東說，有關秦慧珠近期一連串言論及行為，已多次違背組織紀律，影響黃復興體制團結與整體形象。本人及相關幹部此前已多次勸告，希望妳能以大局為重，適時修正言行，惟迄今未見改善。基於組織紀律及整體運作考量，特此日前已正式通知，依本人職權解除妳黃復興黄國樑信義區常委職務；自此，黃復興體制亦不再以組織名義支持妳參與公職競選。廖旭東說，在此，仍請妳深自反省，停止持續發表「親者痛、仇者快」等傷害同志情誼、造成內部對立的言論與行為。黃復興的榮譽與團結，應高於個人立場與得失，切勿因一己言行，讓親者痛、仇者快。盼妳審慎自省，尊重組織決定。