我是廣告 請繼續往下閱讀

高鐵自由座新制11/27上路！投票日前一天「管制3站人流」

11月27日（五）傍晚17時起至20時止，南港、台北、板橋三站「自由座等候時間」預估燈號為紅燈時，將比照高速公路閘道儀控，管制自由座旅客進入閘門。

▲高鐵自由座將於11月27日進行管制，南港、台北、板橋三站「自由座等候時間」預估燈號為紅燈時，將比照高速公路閘道儀控，控管自由座進出人數。（圖／記者黃韻文攝）

三站自由座管制時，每開放自由座旅客進站10分鐘，即管制自由座旅客進站5分鐘

▲台灣高鐵建議，旅客務必避開該時段並分流搭乘，出發前可先透過高鐵官網、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，查詢「自由座等候時間」預估燈號。（圖／台灣高鐵官網）

高鐵自由座不能隨到隨搭了？交通部盼研議管制：未來恐管制人數

▲過去民眾搭乘高鐵自由座，習慣採取隨到隨搭的模式，但當旅客大量集中在同時段，容易出現車廂與月台人潮爆滿，搭乘舒適度隨之下降。（圖／翻攝Threads）

高鐵自由座因「隨到隨搭」的特色，加上移動速度極快，每到連假時間總會引來大量返鄉人潮，但也因一時之間湧入過多乘客，導致乘車舒適度下滑。隨著2026年九合一選舉將於11月28日到來，高鐵為了避免月台塞爆再度發生，將在11月27日祭出自由座進站制「閘門管制」，南港、台北、板橋三站自由座等待燈號亮紅燈時，將管制旅客進出站。對此，交通部長陳世凱表示，將觀察高鐵選舉疏運成效，並期盼未來也朝自由座人潮管制方式研擬。隨著11月28日九合一選舉逼近，台灣高鐵加開22班次並於昨日開放購票，同時也將投票日前一晚11月27日，進行自由座人潮管制。根據台灣高鐵公告，高鐵表示，，但實際管制時間依現場狀況可能略有調整。為了避免過多人潮湧入閘門內，影響旅客安全，11月27日20時以後將另視自由座人潮排隊狀況，必要時不排除延長管制時間。同時，高鐵預估11月27日傍晚17時至20時，是南下超尖峰時段，自由座旅客平均等待時間將至少超過45-60分鐘，建議旅客務必避開該時段並分流搭乘，出發前可先透過高鐵官網、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，查詢「自由座等候時間」預估燈號，避免久候耽誤時間。高鐵針對2026選舉疏運，將實施超尖峰時段閘門人流管制措施，透過分流方式避免大量人潮湧入月台。對此，交通部長陳世凱昨日表示，過去民眾搭乘高鐵自由座，習慣採取隨到隨搭的模式，但當旅客大量集中在同時段，容易出現車廂與月台人潮爆滿，搭乘舒適度隨之下降。本次高鐵在投票日前進行的疏運規定，陳世凱認為是改善問題的第一步，，提升乘車舒適度。