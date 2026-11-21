我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一樹（左）、陳天仁在翡麗詩莊園舉辦婚宴，並曝光浪漫婚紗照。（圖／陳天仁IG@tts0og）

女星陳天仁（象迷娘）今年3月宣布再婚喜訊，對象是日籍YouTuber河村一樹，夫妻倆昨（20）日在台北翡麗詩莊園舉辦婚宴，並曝光浪漫婚紗照，陳天仁踏上紅毯前談及「因為失敗的愛情而淡忘了曾經的公主夢」，一樹則表示：「非常期待我跟天醬還有跟大家一起的未來！」陳天仁在婚禮前於IG發文：「每一個女孩心中都曾有過公主夢，也許隨著工作、隨著生活遇到的灰心，甚至是失敗的感情，而暫時淡忘，但是到了這一刻，穿上自己喜歡的婚紗的時候，看著鏡子裡面的自己，不禁感動到眼淚打轉。」並表示和一樹的故事才正要開始。一樹則在婚禮當天寫下：「婚禮大作戰大成功！原來準備婚禮需要這麼多東西，原來辦婚禮需要這麼多人的幫忙，但我覺得還是一切非常值得，是一輩子的美好回憶...」並感謝幫助他和老婆的大家，也感謝前來獻上祝福的賓客們，「我們有這麼多好朋友真的很幸福...真的謝謝大家！非常期待我跟天醬還有跟大家一起的未來！」這場婚禮請到張兆志擔任主持人，他也發文表示，陳天仁的媽媽內心充滿愛但是十分害羞，一樹的媽媽包容孩子離家出去闖蕩，「今晚是兩個媽媽最幸福快樂的時刻，因為是女兒還有兒子大喜的日子，看著兩個母親感動又激動的頻頻拭淚，想必一定是開心又驕傲！」張兆志表示，晚宴快到尾聲，他走向主桌向兩位家長祝賀致意，陳天仁媽媽帶著慈祥眼神問「你有沒有吃飽呀」，張兆志形容「那種溫暖，完全點亮了這個低溫的台北」，最後為這對新人獻上祝賀。