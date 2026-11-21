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美股週五收盤持續大跌，為市場慘淡的一週畫上句號，道瓊工業指數、標普500指數雙雙落入回檔區間，那斯達克指數更是較近期高點下跌約20%。綜合《CNBC》等外媒報導，美國證券交易委員會（SEC）正在調查輝達（Nvidia）可能存在的會計問題，導致該公司股價面臨更大的拋售壓力，科技股繼續領跌大盤，分析師指出，這不僅僅是估值驅動的調整，而且調整範圍正在擴大，顯然目前市場正處於避險狀態。報導提到，投資人原本寄望輝達財報、Anthropic IPO能重振AI交易熱情。如今，在經歷了一系列負面新聞衝擊後，市場似乎正處於崩潰的邊緣，資本支出、民主黨在2026年期中選舉的勝利、黃仁勳離開輝達等等，都引發人們對AI未來前景的質疑。除此之外，聯準會（Fed）不排除進一步升息，也令華爾街感到不安。投資者紛紛湧入市場防禦型板塊。Treasury Partners的首席投資長薩普斯坦（Richard Saperstein）表示，股市正在經歷對AI的重新定價，反映出數據中心建設放緩、AI相關項目資金來源減少以及技術相關盈利增長放緩的大環境氛圍。20日收盤，美股道瓊工業指數下跌949.73點或1.93%，收在48147.33點；標普500指數跌265.44點或3.70%，收在6910.39點；那斯達克指數重挫1261.47點或5.28%，收在22617.73點；費城半導體指數則下滑1011.13點或10.73%，收在8408.59點。焦點個股方面，輝達股價週五暴跌約14%，創下自2008年金融危機以來、最長的連續週線下跌紀錄；超微半導體（AMD）跌幅也擴大至13.25%；而剛在那斯達克掛牌上市的AI新創公司Anthropic，當天股價亦收挫8.5%，每股88.91美元。