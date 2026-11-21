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「中國台灣」標示引爆爭議 官方修改頁面仍未正面回應

▲日前《Pikmin Bloom》簡體中文版公告，將台灣標示為「中國台灣」，引發玩家不滿。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

玩家憂心定位個資外流 官方強調資料僅存美國伺服器

▲《Pikmin Bloom》官方透過App發布聲明，向「台灣玩家」喊話。（圖／《Pikmin Bloom》）

官方喊話仍未平息怒火 玩家反應兩極

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》日前因官方簡體中文活動公告將台灣標示為「中國台灣」，引發台灣玩家強烈不滿，社群掀起退坑、刪除帳號浪潮，而《Pikmin Bloom》官方昨（20）日晚間透過App發布聲明，直接向「台灣玩家」致謝，並強調玩家個資僅儲存於美國伺服器。不過，聲明未正面回應地區標示問題，也未正式道歉，讓部分玩家仍不買單，退坑潮是否止歇、官方能否重建台灣玩家信任，仍有待觀察。整起事件起因是《Pikmin Bloom》5週年與全家便利商店聯名活動，皮克敏官方繁體中文版公告使用「全台」描述活動範圍，簡體中文版卻出現「中國台灣地區」等字眼，甚至遊戲內通知也曾將台北標示為「中國台灣台北」，引發玩家質疑官方對台灣的稱呼。爭議曝光後，官方曾調整相關頁面，原本簡體中文版活動公告改以英文顯示，將台灣稱為「Taiwan」，但當時並未同步發布正式說明或道歉，讓不少玩家認為官方僅修改頁面文字，未正面回應問題，隨著事件持續延燒，玩家除了要求官方交代地區標示問題，也開始關注遊戲營運商背景。由於《Pikmin Bloom》是一款高度仰賴定位功能的散步遊戲，玩家透過日常步行培育皮克敏、種花及探索地圖，因此移動軌跡也成為此次爭議延伸的焦點，考量到中國關係，有玩家擔心個人位置資訊可能涉及跨境傳輸或被其他業者取得，要求官方交代資料蒐集、儲存及使用方式。對此，官方今（20）日終於發布聲明，除了直接向「台灣玩家」表示感謝，也強調保護玩家隱私與個人資料「自始至終都是《Pikmin Bloom》的重要使命」。官方進一步表示，《Pikmin Bloom》一向依照嚴格的個人資料保護法規處理玩家個人資料，並僅將這些資料儲存在位於美國的伺服器上，未來也將持續遵循上述原則，聲明中更提及珍惜台灣玩家信任，將繼續努力成為值得玩家信賴的夥伴，希望玩家能安心、開心遊玩《Pikmin Bloom》。雖然《Pikmin Bloom》官方在聲明中直接寫上台灣玩家，但內容主要聚焦隱私與個資保護，並未直接提及先前「中國台灣」標示爭議，也未針對地圖無法正常顯示台灣的問題正式道歉，不少仍在社群直言「一切都太晚了」、「活動網頁寫中國台灣用詞還是完全沒道歉啊」、「根本搞錯重點。」不過有玩家給予正面反應，提到「我個人是願意接受這次的說明」、「有道歉給過啦」、「我還是很熱衷、最近蘑菇好打多了」；目前看來，台灣皮克敏玩家對於是否重新回鍋抱持觀望態度，台灣玩家的信任能否重新建立，恐怕還需要更多時間。