受到大陸冷氣團影響，這幾天氣溫都偏低，平地最低溫快跌破11度，然而冬季服裝還沒買的要快！UNIQLO推出冬裝優惠活動「輕盈保暖出遊趣」時間延長，最後限時5天，多款熱門外套、發熱衣都有打折販售，官網上一堆都是紅標價格特價中，發熱衣390元起、許多外套背心也是990元起。除此之外，迪卡儂最近也推出最新「航海外套」，主打防風、防水及保暖機能，一件也是999元起，機車族保暖撿便宜趁現在！
UNIQLO限時5天冬裝特價延長！整片官網發熱衣、外套紅標價任選
UNIQLO上禮拜在感謝祭活動結束之後，立刻加碼推出冬裝「輕盈保暖出遊趣」優惠活動，本來20日結束活動，不過官方公告再延長一周，活動一直到26日都有，扣掉今天還有5天的時間，像是冬天的外套、刷毛長袖、發熱衣、針織衫等冬裝，很多款式都是紅標價格出售。
《NOWNEWS》實際查看UNIQLO官網開逛，像是機車族騎車必備的發熱衣，「HEATTECH吸濕發熱衣」期間限定只要390元就可以補貨；另外怕腿冷的也有「HEATTECH內搭褲」也是390元；外套部分有刷毛外套590元、PUFFTECH輕暖科技薄型背心990元、燈芯絨背心1290元等，整個官網整片紅標價格優惠，只到11月26日就恢復原價！
不想再買UNIQLO！迪卡儂、GU保暖外套CP值也超高
如果你已經買很多UNIQLO外套的民眾，也可以參考看看最近在社群爆紅的「迪卡儂」全新「航海外套系列」或者GU也有「輕暖夾層外套（WARM PADDED）系列」，迪卡儂推出的航海外套系列，主推的就是讓人在寒冷、降雨等環境都能獲得防護，就是適合機車族騎乘時穿著，其中像是「航海5000mm防水防風連帽外套Sailing 100」售價999元、具備內刷毛設計的「航海內刷毛保暖防水防風外套Sailing 300」，售價則為1999元，近日也造成搶購潮。
另外GU的「輕暖夾層外套（WARM PADDED）系列」，簡約顏色選擇又多，採用阻隔風力的防風材質、具備能有效鎖住熱量的保暖功能，同時也有可抵擋像台北這種常常下保濕噴霧雨的防潑水功能，官網購買現在一件1490元就可以入手。隨著冬季氣氛越來越濃厚，雖然接下來逐漸回暖，但下周再度變天，趕在寒流來臨前趕快優惠補進冬裝絕對划算！
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UNIQLO上禮拜在感謝祭活動結束之後，立刻加碼推出冬裝「輕盈保暖出遊趣」優惠活動，本來20日結束活動，不過官方公告再延長一周，活動一直到26日都有，扣掉今天還有5天的時間，像是冬天的外套、刷毛長袖、發熱衣、針織衫等冬裝，很多款式都是紅標價格出售。
《NOWNEWS》實際查看UNIQLO官網開逛，像是機車族騎車必備的發熱衣，「HEATTECH吸濕發熱衣」期間限定只要390元就可以補貨；另外怕腿冷的也有「HEATTECH內搭褲」也是390元；外套部分有刷毛外套590元、PUFFTECH輕暖科技薄型背心990元、燈芯絨背心1290元等，整個官網整片紅標價格優惠，只到11月26日就恢復原價！
如果你已經買很多UNIQLO外套的民眾，也可以參考看看最近在社群爆紅的「迪卡儂」全新「航海外套系列」或者GU也有「輕暖夾層外套（WARM PADDED）系列」，迪卡儂推出的航海外套系列，主推的就是讓人在寒冷、降雨等環境都能獲得防護，就是適合機車族騎乘時穿著，其中像是「航海5000mm防水防風連帽外套Sailing 100」售價999元、具備內刷毛設計的「航海內刷毛保暖防水防風外套Sailing 300」，售價則為1999元，近日也造成搶購潮。