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美國總統川普（Donald Trump），當地時間20日再度對輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳表達支持，公開喊話希望輝達給黃仁勳「第2次機會」，讓他重返執行長職位。另一方面，川普也揚言，若美國科技企業選擇到海外興建AI資料中心，將面臨「非常高的稅負」（tremendous tax）。從力挺AI關鍵人才，到要求企業將基礎建設投資留在美國，川普正積極展現「強化美國AI產業競爭力」的企圖心。根據美國財經媒體《CNBC》報導，川普20日在白宮受訪時，公開表達希望黃仁勳重返輝達的立場，呼籲該公司再給他一次機會。川普稱讚黃仁勳是非常聰明、極具才華的人，即使他先前的行為引發爭議，仍希望黃仁勳能夠道個歉，然後回去領導公司：「你知道，我們是一個給予第2次機會的國家，我非常希望能夠看到他回去。那一間對我們來說非常重要的公司（輝達），他（黃仁勳）讓我們在競爭裡，領先其他公司整整10年。」然而，川普雖然一再公開支持黃仁勳，並不代表輝達董事會已經改變立場。此前，董事會已接受黃仁勳辭職，目前也沒有重新任命他為執行長的安排，川普的公開喊話能否改變公司決策，仍有待觀察。值得注意的是，川普與財政部長貝森特（Scott Bessent），對於本週APEC期間的「川習會」，是否談及黃仁勳一事，說法出現落差。川普表示，自己在與中國國家主席習近平交談時，曾簡短提到黃仁勳，稱讚他是非常出色的人才，認為失去這樣的人物相當可惜。不過，貝森特20日接受《CNBC》訪問時，被問到黃仁勳是否出現在川習會的討論議題裡，卻明確回答「沒有」。除了輝達人事風波，川普20日也針對AI資料中心的全球布局，提出強硬主張。川普強調，美國不應允許本土科技企業到海外興建資料中心，若企業選擇在美國境外建設，將面臨「非常高的稅負」，甚至可能禁止相關投資。他認為，AI資料中心是美國維持科技競爭力的重要基礎，相關投資應優先留在國內，讓美國掌握更多建設、資金與就業機會。川普也呼籲美國地方及社區，不要一味反對資料中心進駐，而是要與科企協商，由業者提供更多回饋，而當地居民也能分享AI產業發展帶來的經濟效益。從川普力挺黃仁勳重返輝達，到揚言對海外AI資料中心課徵重稅，可以看出美國政府對AI產業的布局，已不再侷限於晶片技術，也延伸至關鍵人才、企業投資及基礎建設。黃仁勳長期被視為全球AI產業的重要領軍人物，川普公開支持他重返輝達，凸顯對於維持AI領先地位的重視；而要求企業將資料中心留在美國，則是希望進一步掌握AI運算基礎建設。在全球AI競爭持續升溫之際，川普政府如何留住關鍵人才、吸引企業投資，並確保美國掌握AI產業的技術與基礎建設優勢，將成為接下來值得關注的政策方向。原文連結：