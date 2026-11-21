輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情醜聞連環爆，加上被質疑違規將晶片出售給中國，黯然辭去執行長職務下台。財信傳媒董事長謝金河指出，黃卸下執行長職務對整個AI產業與金融市場，投下一顆核彈級殺傷力的震撼彈，其中台灣傷害最大就像「斷了一隻腳」，正是股市找不到底的關鍵。
謝金河昨晚在臉書貼文以「黃仁勳帶給金融市場核彈級的殺傷力」為題，更直指台股本週大崩跌，讓股民賠到頭皮發麻，最大兇手就是黃仁勳。過去三年台灣AI產業鏈幾乎跟著黃仁勳的指揮棒前進，從規格、供應鏈布局到企業獲利，都深受輝達影響，如今黃仁勳離開關鍵位置，市場開始重新評價過去建立的AI成長模式，台灣受到的衝擊可能最大，形容台灣產業就像「斷了一隻腳」。
謝金河表示，2023年5月17日黃仁勳赴台大畢業典禮致詞後，為台灣AI元年。台灣從過去為蘋果代工、毛利率低的時代走出，在黃仁勳搭建的台灣供應鏈下，毛利率大幅提升，獲利也水漲船高。川湖前三季每股盈餘（EPS）達233.75元、奇鋐73.86元、台光電82.92元，都是AI與輝達供應鏈受益者。
從總體經濟也看到AI帶來成果，今年前10月出口年增57.7%，10月外銷訂單達1,238.2億美元、年增78.3%，前三季經濟成長率達14.36%，人均所得突破4萬美元，股市市值也躍居全球第四。謝金河說，「如果沒有黃仁勳，整個產業估值將改變。」
美反中建制派出手、新機櫃商機添重返變數
不過，這套由黃仁勳主導模式，如今面臨重新檢視。謝金河指出，輝達雖然繳出亮眼財報，股價卻未獲市場買單，從243.37美元跌至145.71美元，市值蒸發2.347兆美元。而輝達宣布新一代Vera Rubin NVL72機櫃出貨，相關商機有七至八成落在台灣，如今隨著黃仁勳卸任，供應鏈未來充滿變數。
此外，謝金河也提到，美國反中建制派出手，今天紐約時報指出是黃樂把輝達B200晶片交給杭州軍方，研究高端國防武器，如果這個說法是事實，黃仁勳重返輝達的機率可能很小。這也是另一個變數。
印和闐、張錫觀點看台股後市
不過，謝金河引述財經評論家印和闐觀點，1987年台股從4,796點回檔至2,241點的歷史經驗，當時台灣經濟仍處於起飛階段，只是因為國際因素回檔。這次輝達下去後，AI賽道仍然在奔馳，主角可能換人做，誰是新的領頭羊？
至於台股後市，謝金河也引述有「台股多頭總司令」之稱的東海大學財金系客座教授張錫的看法——台股已來到「甜甜價」，預期外資明年有機會回流，明年第一季指數甚至有機會挑戰5萬點。謝金河表示，過去市場信心潰堤時，張錫都發揮重要力量，希望這次又看對。
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謝金河表示，2023年5月17日黃仁勳赴台大畢業典禮致詞後，為台灣AI元年。台灣從過去為蘋果代工、毛利率低的時代走出，在黃仁勳搭建的台灣供應鏈下，毛利率大幅提升，獲利也水漲船高。川湖前三季每股盈餘（EPS）達233.75元、奇鋐73.86元、台光電82.92元，都是AI與輝達供應鏈受益者。
從總體經濟也看到AI帶來成果，今年前10月出口年增57.7%，10月外銷訂單達1,238.2億美元、年增78.3%，前三季經濟成長率達14.36%，人均所得突破4萬美元，股市市值也躍居全球第四。謝金河說，「如果沒有黃仁勳，整個產業估值將改變。」
美反中建制派出手、新機櫃商機添重返變數
不過，這套由黃仁勳主導模式，如今面臨重新檢視。謝金河指出，輝達雖然繳出亮眼財報，股價卻未獲市場買單，從243.37美元跌至145.71美元，市值蒸發2.347兆美元。而輝達宣布新一代Vera Rubin NVL72機櫃出貨，相關商機有七至八成落在台灣，如今隨著黃仁勳卸任，供應鏈未來充滿變數。
此外，謝金河也提到，美國反中建制派出手，今天紐約時報指出是黃樂把輝達B200晶片交給杭州軍方，研究高端國防武器，如果這個說法是事實，黃仁勳重返輝達的機率可能很小。這也是另一個變數。
印和闐、張錫觀點看台股後市
不過，謝金河引述財經評論家印和闐觀點，1987年台股從4,796點回檔至2,241點的歷史經驗，當時台灣經濟仍處於起飛階段，只是因為國際因素回檔。這次輝達下去後，AI賽道仍然在奔馳，主角可能換人做，誰是新的領頭羊？
至於台股後市，謝金河也引述有「台股多頭總司令」之稱的東海大學財金系客座教授張錫的看法——台股已來到「甜甜價」，預期外資明年有機會回流，明年第一季指數甚至有機會挑戰5萬點。謝金河表示，過去市場信心潰堤時，張錫都發揮重要力量，希望這次又看對。