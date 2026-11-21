中央氣象署表示，冷氣團今（21）日清晨替各地帶來顯著低溫，台中以北、宜蘭13至14度，苗栗以北近山區、空曠地區只有10度，白天依舊偏冷，明（22）日白天冷氣團才會逐漸減弱、回溫，不過下周二（11月24日）鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提高，北台灣、東半部轉為濕冷天氣。
今天天氣：冷氣團持續影響 北台灣白天不到20度
11月21日今天的天氣，氣象署提及，大陸冷氣團持續影響，白天北部及宜花地區感受偏冷，高溫約19、20度，其他地區高溫22至25度，不過水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東及恆春半島有零星降雨。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部擴散條件稍差，污染物稍易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：冷氣團減弱 白天逐漸回溫
11月22日明天的天氣，氣象署說明，大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，輻射冷卻影響，清晨各地天氣仍較冷，白天全台氣溫回到22至26度，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：下周二鋒面接力 全台降雨機率提高
氣象署提到，下一波冷空氣預計下周二、下周三（11月25日）影響，強度為東北季風，北部、宜蘭白天高溫會再下降到20度左右，早晚低溫16度，整體降溫不會比今明兩天的冷氣團大，下周四（11月26日）逐漸回暖。
降雨方面，陳姵安提及，明天至下周一水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨，但是下周二會有鋒面通過，配合東北季風增強，全台降雨機率提高，尤其是迎風面北台灣、東半部整天都有局部短暫雨，中南部則是以零星雨勢為主。
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11月21日今天的天氣，氣象署提及，大陸冷氣團持續影響，白天北部及宜花地區感受偏冷，高溫約19、20度，其他地區高溫22至25度，不過水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東及恆春半島有零星降雨。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部擴散條件稍差，污染物稍易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：冷氣團減弱 白天逐漸回溫
11月22日明天的天氣，氣象署說明，大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，輻射冷卻影響，清晨各地天氣仍較冷，白天全台氣溫回到22至26度，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。
氣象署提到，下一波冷空氣預計下周二、下周三（11月25日）影響，強度為東北季風，北部、宜蘭白天高溫會再下降到20度左右，早晚低溫16度，整體降溫不會比今明兩天的冷氣團大，下周四（11月26日）逐漸回暖。
降雨方面，陳姵安提及，明天至下周一水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨，但是下周二會有鋒面通過，配合東北季風增強，全台降雨機率提高，尤其是迎風面北台灣、東半部整天都有局部短暫雨，中南部則是以零星雨勢為主。