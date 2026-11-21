昨（20）日雷達回波圖顯示大量回波掃過台灣，各地平地卻幾乎沒下雨，罕見現象引發討論。氣象粉專「台灣颱風論壇」解析，因低層冷空氣太乾燥，高空冰晶在半空中便蒸發消失；氣象專家林得恩也提醒，這波乾冷空氣與輻射冷卻持續發威，明（22）日清晨中北部降溫最顯著。
🟡雷達回波滿滿卻沒下雨，冰晶罕見半空蒸發掉
氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads發文指出，昨（20）日整天都有大量雷達回波掃過台灣，依過往經驗中部以北理應雨勢不斷，平地雨量累積圖卻幾乎空白。粉專解釋，這確實是罕見狀況，雷達並未誤判，而是掃到了海拔約3,000公尺高空、外圍包覆水膜的半融化冰晶，讓雷達以為是大顆雨滴；但因冷氣團帶來乾冷空氣佔據近地面，濕度降至60%以下，冰晶落下時來不及成雨便直接昇華蒸發，頂多只剩比保濕噴霧還弱的零星幾滴。
粉專也透過國家災害防救科技中心（NCDR）的雷達3D剖面圖佐證，回波幾乎全集中在海拔3,000公尺以上，越靠近地面越是空白，並提醒今（21）日空氣更乾燥，民眾務必做好保濕。
🟡西半部水氣減輻射冷卻，明晨中北部降溫最顯著
這股乾冷空氣也讓早晚寒意更明顯。氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，這波大陸冷氣團南下，昨（20）日至明（22）日清晨最冷，中部以北及花蓮以北低溫13至15度，沿海空曠及近山區再低1至2度，其餘地區15至18度。今日起西半部水氣減少、局部地區易受輻射冷卻影響，中北部清晨降溫最顯著；預計明（22）日白天冷氣團減弱、各地回溫，下波冷空氣將於下週二、三（24、25日）再度報到。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads發文指出，昨（20）日整天都有大量雷達回波掃過台灣，依過往經驗中部以北理應雨勢不斷，平地雨量累積圖卻幾乎空白。粉專解釋，這確實是罕見狀況，雷達並未誤判，而是掃到了海拔約3,000公尺高空、外圍包覆水膜的半融化冰晶，讓雷達以為是大顆雨滴；但因冷氣團帶來乾冷空氣佔據近地面，濕度降至60%以下，冰晶落下時來不及成雨便直接昇華蒸發，頂多只剩比保濕噴霧還弱的零星幾滴。
粉專也透過國家災害防救科技中心（NCDR）的雷達3D剖面圖佐證，回波幾乎全集中在海拔3,000公尺以上，越靠近地面越是空白，並提醒今（21）日空氣更乾燥，民眾務必做好保濕。
這股乾冷空氣也讓早晚寒意更明顯。氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，這波大陸冷氣團南下，昨（20）日至明（22）日清晨最冷，中部以北及花蓮以北低溫13至15度，沿海空曠及近山區再低1至2度，其餘地區15至18度。今日起西半部水氣減少、局部地區易受輻射冷卻影響，中北部清晨降溫最顯著；預計明（22）日白天冷氣團減弱、各地回溫，下波冷空氣將於下週二、三（24、25日）再度報到。