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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週五表示，深圳會談後，美國允許向中國出售輝達H200晶片的政策沒有改變，貝森特還說現行對中國的晶片管制已經足夠到位，沒必要追加限制。值得注意的是，這說法明顯與貝森特之前的表態不同，而川普（Donald Trump）在週五則是再度表態力挺黃仁勳，希望讓他重返執行長職位。《CNBC》報導指出，川普已透露他在與中國國家主席習近平交談時，曾簡短提到黃仁勳，不過，貝森特之前卻曾說黃仁勳沒有出現在「與中國的任何討論中」，被質疑與川普說法不一。對此，白宮官員澄清表示，貝森特的意思是，黃仁勳沒有出現在貝森特與中國官員的談話中，而川普說自己曾與習近平提到黃仁勳，兩個人的說法都正確，彼此並沒有衝突。然而，貝森特接受《CNBC》訪問時還提到，現行允許向中國出售輝達H200晶片的政策沒有改變，當主持人指出，輝達已經宣布停止向中國銷售H200晶片時，貝森特仍然重申「政策沒有任何改變」。當被問及他與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）之間，是否就「美國對中國出口管制的強度」存在分歧時，貝森特表示，「我們都致力於遵循川普總統的指示」。接著補充說，「我認為現行的晶片管制措施已經到位，且遠端存取先進算力的管道也已受到遏制」，強調目前管制措施不變，沒有追加進一步限制的計畫。《CNBC》報導分析，結合川普與貝森特的最新談話，川普政府似乎並未把阻止中國取得先進晶片視為當前的焦點。對川普而言，這與他過去的立場相符，但對貝森特而言，他上週才猛轟盧特尼克故意拖延對Megaspeed祭出管制令，對晶片疑似被違規外流對中國表示遺憾，並認為放任晶片流向中國是輝達真正最關鍵的治理問題，但在20日的最新訪問中，貝森特的態度明顯轉變。