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▲輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情風波辭去執行長後，輝達股價跌跌不休，市值在短短一週多內蒸發超過1兆美元（約新台幣33兆元）。美國《商業內幕》（Business Insider）直言，投資人很少有機會替一位執行長明確標上價格，而黃仁勳的答案是驚人的「1兆美元」，這對輝達董事會來說，恐怕是相當難看的成績單。根據《商業內幕》報導，輝達宣布黃仁勳離任的前一天，也就是11月11日，股價收在173.73美元，市值約4.2兆美元。黃仁勳離任消息曝光後，市場反應迅速，到了11月20日盤中，股價已跌至約128美元，市值縮水至約3.14兆美元，跌幅約24.9%，等於抹去輝達超過四分之一的市值，損失約1.04兆美元。報導指出，輝達股價暴跌，凸顯這家AI晶片龍頭高度依賴這位具遠見的創辦人，也讓外界開始質疑，董事會的決定是否真的符合股東最大利益。若從今年10月6日的高點243.37美元起算，輝達股價跌幅更接近5成，並創下連續7週下跌的紀錄。就在輝達市值重挫之際，美國總統川普20日結束亞洲行返抵華府後，再度在白宮記者會上公開力挺黃仁勳。他稱黃仁勳是「好人」，雖然做了一些糟糕的決定，但確實是傑出人才，「我們必須保護我們的頂尖人才，黃仁勳就是其中之一」。川普還說，美國是給人第二次機會的國家，輝達讓美國在技術上領先其他公司10年，「輝達如果夠聰明，就應該接受黃仁勳的道歉，讓他重返工作崗位」。不過，輝達董事會至今態度強硬。董事長瓊斯（Harvey Jones）已明確表示，董事會無意恢復黃仁勳的執行長職務，並強調要找到一個和黃仁勳完全一樣的人並不切實際，將從外部尋找新的領導人。除了股價壓力，輝達還面臨多項調查。美國證券交易委員會（SEC）被爆正在調查輝達的揭露資訊是否誤導投資人，黃仁勳也已同意出席參議院銀行委員會的公開聽證會，並將於12月1日接受眾議院三個委員會閉門約談。外界關注，這位「1兆美元執行長」的去留，接下來是否會出現轉機。