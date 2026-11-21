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高鐵自由座搭乘規則真的變了！BTS演唱會試辦新制成效太猛被讚爆

「有問站務員，這周剛好BTS演唱會，因應下周返鄉選舉，試辦自由座管制，未來只要有大型活動都會再辦」

▲高鐵本來下周選舉才要進行人潮管制，周五因應BTS在高雄辦演唱會又是周末，搶先試辦管制成效，引起廣大迴響。（圖/Threads）

包括南港、台北、板橋三站從傍晚17時至20時止，如果自由座等候時間預估燈號變成紅色時，將比照高速公路閘道儀控，管制自由座旅客進入閘門，每開放自由座旅客進站10分鐘，即管制自由座旅客進站5分鐘。

陳小姐就告訴記者：「有管制真的有差，至少不是擠到水洩不通，也還給對號座的人有乘車品質，非常好的解決方法。」

▲高鐵自由座管制新制上路，不少乘客發現自由座車廂終於不再是擠到水洩不通，許多人都給予好評。（圖/Threads）

高鐵自由座燈號要怎麼查詢？不想被管制其實避開高峰時段就好

其實只要在Google上打關鍵字「高鐵自由座燈號」點第一個官網連結就是了

▲Google上打關鍵字「高鐵自由座燈號」點第一個官網連結就是了，分為綠燈、橘燈、紅燈三種人潮參考燈號，每當遇到大型連假、活動湧現返鄉人潮時，只要看到紅燈北部南港、台北、板橋站就會管制。（圖/台灣高鐵官網）

不選連假前一天晚上8點以前的班次都是輕鬆上車有位置搭，也不要一定要坐到直達車才甘願

高鐵自由座不僅票價比較便宜、隨到隨搭非常適合那些沒辦法固定時間到車站的乘客使用，然而近年來高鐵每次到了大量返鄉人潮時，總是會出現月台擠爆的問題，列車超載讓許多自由座車廂乘客湧入到對號座車廂，引起乘客抱怨連連。然而高鐵官方日前才宣布11月27日因應選舉返鄉潮，將祭出自由座進站「閘門管制」措施，但沒想到因為周末BTS高雄演唱會緣故，提前一周試辦，結果成效非常好，讓不少民眾大讚：「這真的才是有在聽乘客心聲，根本德政。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「台北捷運出來要往高鐵的地方滿滿都是人，搞到高鐵都管制自由座了耶？是什麼特別的日子嗎？」貼文曝光後，就有不少乘客表示：、「站務人員說試辦自由座管制喔！很多人應該都要南下看BTS演唱會，剛好可以測試下周選舉上路的新制。」事實上，為了因應高鐵每次遇到返鄉潮就癱瘓的情況，官方終於出手要解決這個痛點，原本預計是要在下周選舉前一天11月27日新制上路，持有自由座車票的旅客將會管制進站，不過因為周末高雄有BTS熱力開唱，昨晚就湧入大批要南下的粉絲，不少人就發現高鐵官方直接就開始管制自由座旅客進入閘門，驗票口外直接拉起紅龍排隊路線，現場秩序也非常好。《NOWNEWS》記者也實際訪問昨天南下的BTS粉絲，然而乘客也好奇，未來如果這樣管制「自由座預估燈號」要去哪裡查？，指標分為綠燈「預估等候20分內」、雙橘燈「預估等候20分至40分」、三人橘燈「預估等候時間40分至60分」、四人紅燈「預估等候時間60分至80分」以及五人紅燈「預估等候時間80分鐘以上」。但根據記者實際經驗分享，其實只要避開尖峰時段搭車，雙北民眾到南港車站搭車的話，完全都不會沒有位置坐，也根本不用擔心會被管制的問題，記者今年包括過年、清明節等連假，，人人都想快，反其道而行高鐵還是遠比客運、火車還要快非常多！