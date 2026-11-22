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民眾黨創黨主席柯文哲昨和台北市長蔣萬安同台，被外界視為藍白合訊號。不過柯文哲今（22）日則批藍白合觀念錯了，民眾黨有主體性，若藍白合那合成一個政黨就好。更提到普發現金2萬元政策，痛斥藍綠齷齪，綠要選縣市長立委怕傷選情不投票，國民黨騙選票掏空國家。柯文哲今赴花蓮替自家花蓮市長候選人戴于文掃街拜票。被問到藍白合一事，他說正確的講不是藍白合，這觀念是錯了。民眾黨是有主體性的政黨，藍白合那就合成一個政黨就好，從前天立法院投票就很明顯，這兩年來，從18歲公民權到普發現金，藍綠各自盤算，但民眾黨是按照自己態度做，政治3個原則，對的事情做，不對的事情不要做、認真做。柯文哲說，普發兩萬這件事，可以看出藍綠講難聽一點就是齷齪的嘴臉，民進黨嘴巴說反對，但13立委不投票，事後說在野黨強行表決，奇怪都不來投票還說強行表決，要選縣市長的立委都不投票，怕傷選情，但他也不覺得國民黨普發兩萬是對的，要發錢要發多少，什麼時候發，怎麼發，配套措施是什麼也沒講，選舉到了就趕快，在他看來就是騙選票，掏空國家。柯文哲說，民眾黨還是有主體性，會堅持價值，但在不同階段不同事情不同的合作，今年在縣市長選舉既然事先有協議就按照協議，但議員層級還是各選各的，縣市長層級黨主席黃國昌說新竹縣不在合作範圍，也不希望問題外溢到其他縣市，民眾黨還是講究制度，黃國昌的口號是說到做到，他是正直誠信，藍白還是在這原則秉持價值做該做的事，只是不同階段不同事件有不同合作對象。