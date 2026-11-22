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▲古久保健二今年擔任味全龍巡迴統籌教練，有望接掌龍隊兵符。（圖／取自古久保健二IG）

味全龍今（22）日舉辦封王遊行，總教練葉君璋卻傳出可能卸下兵符，轉任首席棒球總管（Chief Baseball Officer，CBO）。對龍迷而言，最關心的是這位帶隊兩度封王的教頭，未來還能決定哪些事情？選秀、洋將補強與教練聘任是否納入職權，將決定他在球隊的影響力。據了解，葉君璋卸任總教練已成定局，古久保健二有望接手，CBO則是葉君璋可能的新角色。球團公開回應仍為「目前尚在討論中，有確定消息會一併公布」，相關人事與分工尚待球團正式說明。CBO在職棒球團已有實際案例。日本火腿2023年底宣布，栗山英樹（Hideki Kuriyama）自2024年起出任新設的CBO，官方明列職責涵蓋球團營運與球隊編成，目標包括強化球團基礎及戰力建構。這類工作著眼於整體組織與長期發展。美國職棒大聯盟也曾採用類似架構。雙城2016年任命法爾維（Derek Falvey）擔任CBO時，公告的管理範圍包含教練、合約談判、球員養成與球探等部門。海外案例顯示，CBO可以承擔廣泛的棒球事務，實際權限則由各球團設定。葉君璋對球隊的投入，也延伸至訓練與養成體系。2023年帶領味全奪冠後，他曾率教練、球員赴歐力士猛牛交流，今年休賽季再前往福岡軟銀鷹秋訓。除了觀察訓練內容，他也關注不同層級球隊如何分工，以及如何依球員的成長需求安排個別課表，思考哪些做法適合帶回台灣。日前談及軟銀，葉君璋以「亞洲最強」形容對方，肯定其訓練環境與資源。這些取經經驗，連同他參與味全重建、培養徐若熙、郭天信及曾聖安等球員的歷程，都是他未來若投入球員發展與長期戰力規劃，可以延續的專業。味全高層先前已表示，希望讓葉君璋的能力有更多發揮空間，CBO也是討論方向之一。若後續確定轉任，如何把海外觀察轉化為球探、教練團及一、二軍共同執行的養成計畫，將是值得追蹤的工作內容。