高鐵商務艙近日發生座位疑似「一位雙賣」爭議，有乘客已入座、領取點心，卻因短暫離開到通道講電話，回來竟發現位置被安排給其他旅客。原PO與乘務人員確認後，竟還被要求再次出示車票，對方這才將乘客改安排至其他位置並致歉。貼文吸引逾140萬人關注，不少人怒轟乘客遵守規定反而遇上座位遭占用，一定會感到不受尊重，直呼高鐵座位確認流程有問題。
高鐵商務艙座位遭「一位雙賣」！乘客配合規定講電話 回座竟被占走
原PO昨（20）日在Threads發文表示，當天和朋友搭乘高鐵商務艙，兩人已在座位上待了約5分鐘，期間乘務人員也送來點心，照理說應該清楚座位已有乘客。後來朋友因為需要講電話，配合車廂安靜要求暫時走到通道，沒想到回來時，原本的座位竟已被別人坐走。
原PO向對方詢問後，才知道該名乘客原本沒有買到車票，詢問現場人員後，便由乘務人員帶到這個位置。她只好再向高鐵人員確認，過程中甚至還被要求出示車票。所幸乘務人員後來承認疏失，將該名乘客安排到其他座位，也向兩人致歉。
原PO表示，整起事件當下很快就獲得處理，自己並沒有因此動怒，但仍覺得相當莫名，也認為遵守規定到通道講電話，卻遇上座位被他人使用，讓人感覺不受尊重。
不只一次發生！萬人怒轟：遵守規定錯了嗎
貼文曝光後引起熱烈討論，不少網友認為，乘務人員安排乘客入座前，應先確認座位是否已售出，「這個站務人員不專業，我看過其他的站務人員會先確定好這個位子真的沒有人購買，或是客人沒有趕上車，才會把位子賣出的」、「這樣不就是一位雙賣？怎麼會搞這種烏龍」。
也有人質疑，高鐵人員應能透過平板查詢座位狀態，不解為何會把已售出的座位安排給其他人；甚至也有乘客分享曾遇過類似情況，當時也差點以為自己坐錯位置，代表這已經不是第一次發生。
另外，也有人指出，高鐵自己推行寧靜車廂政策，要求乘客到通道講電話，卻還讓遵守規定的人遇上座位被占用的情況，相當不合理，「去通道講電話不是高鐵自己的要求嗎？結果遵守規定去講個電話，位子就被賣了喔」、「高鐵不是提倡講電話去玄關講嗎？有夠離譜」。目前台灣高鐵尚未針對此事回應。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO昨（20）日在Threads發文表示，當天和朋友搭乘高鐵商務艙，兩人已在座位上待了約5分鐘，期間乘務人員也送來點心，照理說應該清楚座位已有乘客。後來朋友因為需要講電話，配合車廂安靜要求暫時走到通道，沒想到回來時，原本的座位竟已被別人坐走。
原PO向對方詢問後，才知道該名乘客原本沒有買到車票，詢問現場人員後，便由乘務人員帶到這個位置。她只好再向高鐵人員確認，過程中甚至還被要求出示車票。所幸乘務人員後來承認疏失，將該名乘客安排到其他座位，也向兩人致歉。
原PO表示，整起事件當下很快就獲得處理，自己並沒有因此動怒，但仍覺得相當莫名，也認為遵守規定到通道講電話，卻遇上座位被他人使用，讓人感覺不受尊重。
貼文曝光後引起熱烈討論，不少網友認為，乘務人員安排乘客入座前，應先確認座位是否已售出，「這個站務人員不專業，我看過其他的站務人員會先確定好這個位子真的沒有人購買，或是客人沒有趕上車，才會把位子賣出的」、「這樣不就是一位雙賣？怎麼會搞這種烏龍」。
也有人質疑，高鐵人員應能透過平板查詢座位狀態，不解為何會把已售出的座位安排給其他人；甚至也有乘客分享曾遇過類似情況，當時也差點以為自己坐錯位置，代表這已經不是第一次發生。
另外，也有人指出，高鐵自己推行寧靜車廂政策，要求乘客到通道講電話，卻還讓遵守規定的人遇上座位被占用的情況，相當不合理，「去通道講電話不是高鐵自己的要求嗎？結果遵守規定去講個電話，位子就被賣了喔」、「高鐵不是提倡講電話去玄關講嗎？有夠離譜」。目前台灣高鐵尚未針對此事回應。