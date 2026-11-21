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觀測過程一波三折

地球目前正擁有一位稀客隨侍身旁，天文學家證實，地球引力在今年4月悄悄捕獲了一顆微型小行星。這顆直徑僅約2公尺的臨時「迷你月亮」，成為期間限定的地球第二顆衛星，預計將持續繞行地球至12月初，隨後便會脫離地球引力範圍，重新踏上繞行太陽的軌道。根據《CNN》報導，由於該天體體積極小且亮度微弱，天文學家耗費了數週時間進行觀測與軌道計算，才終於排除它是廢棄人造衛星或太空垃圾碎片的可能性。國際天文學聯合會（IAU）旗下負責追蹤太陽系小天體的「小行星中心」（Minor Planet Center），已於10月底正式將這位新訪客命名為「2026 QQ8」。雖然「迷你月亮」並非正式的天文學專有名詞，但過去天文界也曾以此稱呼少數曾短暫被地球捕獲的天然天體，例如曾繞行地球約1年的「2006 RH120」，以及停留長達約3年的「2020 CD3」。小行星中心主任佩恩（Matthew Payne）表示，地球擁有這類短暫伴侶其實並不罕見，「平均而言，任何時刻地球周圍可能都存在一顆這樣的迷你衛星，它們通常會停留幾週或幾個月；有時一顆都沒有，有時則會同時出現好幾顆」。只是這些訪客留下的記錄相對較少，因為它們通常不容易被發現，以至於人類往往無法意識到它們的存在。至於外界擔憂是否會發生撞擊危機，天文學家表示完全無須恐慌。佩恩指出，2026 QQ8體積小反而是一大優點，即便它真的進入地球大氣層，也會在空中安全解體燃燒殆盡，「頂多只會在夜空中留下一道明亮的流星，並伴隨一點聲響罷了」。這顆迷你衛星最早由匈牙利康科利天文台（Konkoly Observatory）研究員薩內茨基（Krisztián Sárneczky）於今年8月發現，當時暫時編號為「Sar2901」。薩內茨基在電子郵件中回憶說，「我自2020年以來每個晴朗的夜晚都在搜尋近地小行星。剛發現它時，它看起來和我過去找到的近400顆近地小行星沒什麼兩樣，直到後來經過精確的軌道計算，才顯現出它的獨特之處」。在發現初期，天文界曾對這顆天體究竟是「天然岩石」還是「人造物體」產生分歧。薩內茨基說明，研究團隊透過連續數週觀察太陽輻射如何影響其運動軌跡，並結合美國亞利桑那州洛厄爾發現望遠鏡（Lowell Discovery Telescope）以及夏威夷大學毛納基峰（Mauna Kea）2.2公尺望遠鏡的觀測數據，最終才確認2026 QQ8為貨真價實的天然天體。關於這塊太空岩石的確切來源，佩恩表示仍是科學界積極研究的課題，但絕大多數近地小行星皆源自火星與木星軌道之間、蘊藏數百萬顆岩石天體的「小行星帶」。歷經數百萬年的引力交互作用，部分天體的軌道被推向內太陽系。佩恩生動地描述了地球「捕獲」衛星的過程，「當一顆軌道原本就靠近地球的近地小行星，以不至於直接呼嘯而過的適中速度接近時，它就會與地球來場溫柔的邂逅。它先是伴隨地球移動，接著越飄越近，進而受到越來越多地球與月球引力的牽引，最終微幅偏離原本的軌道，開始繞著地球打轉」。