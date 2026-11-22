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選戰倒數6天，因言行爭議遭黃復興黨部切割的北市議員秦慧珠，昨晚舉辦感恩音樂會，受訪時透露檯面上想到的人物都邀了，但沒有人要來，包括台北市長蔣萬安競選總部有掛職務的人，也透過競選總幹事羅智強、副市長林奕華邀請蔣萬安，但都沒有下文，坦言有些委屈，甚至淚灑現場。蔣萬安今（22）日僅表示，現在都是團結的時刻，很多場合都會碰到，都保持暢通溝通。蔣萬安說，現在都是強調一定是團結，就是團結的時刻，選舉剩下最後幾天，就是一起共同努力，贏得今年的選舉。至於選前有可能會見面嗎？蔣萬安則說，在很多場合都會碰到，不管是各項在地方走進市場、夜市，在他們的區其實都會碰到。至於私下會聯絡秦姐嗎？蔣萬安則說，其實之前在很多場合或私下的時候，他們都會保持暢通的溝通。秦慧珠昨晚舉辦「感恩晚會」，在舞台上數度哽咽，受訪時更淚灑現場，透露這一場感恩晚會，檯面上想得到的人物都邀請了，但都沒人要來，包括立委、蔣萬安競選總部有掛頭銜的人，通通邀了沒人要來，但都沒空；她也透過羅智強、林奕華邀請蔣萬安，若不能來蔣萬安夫人石舫亘、羅智強、林奕華來也可以，但羅智強說「我來協調看看」就沒有下文，沒有任何人說要來，僅藍委王鴻薇表示「沒時間來」，其他人連回都沒回，也都沒來。被問是否有些委屈，她也說「當然是」啊。