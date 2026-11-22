2026年第63屆金馬獎頒獎典禮將在今（22）日晚間正式登場，今年影帝、影后競爭同樣很激烈，阮經天與劉冠廷、戴立忍等實力派演員將角逐最佳男主角獎，最佳女主角入圍者則有袁澧林、余香凝、梁翠珊等。曾拿過金馬影后的舒淇，今年則靠著自編自導的電影《女孩》入圍最佳新導演獎，是否能抱回獎盃，影迷都相當期待。《NOWNEWS今日新聞》本文在頒獎典禮開始後，將為各位帶來得獎名單不斷更新！
舒淇入圍新導演、金馬影后沒有台灣人
舒淇首度自編自導的長片《女孩》在本屆金馬獎中，一舉入圍10項大獎，她不僅角逐最佳新導演獎，典禮上也將與該片主演邱澤聯袂登台擔任頒獎人。而演員獎項同樣看點十足，最佳男主角匯集了《功夫》戴立忍、《雙囍》劉冠廷、《善男信女》楊偉倫、《狂忘警探》阮經天、《黑潮》陳澤耀，呈現跨世代演技對決。
值得注意的還有，今年最佳女主角入圍名單「無任何台灣女星」，入圍者是4名香港籍演員袁澧林、余香凝、梁翠珊、鍾雪瑩，與馬來西亞籍演員楊雁雁。其中，楊雁雁與鍾雪瑩各別拿過第56屆、第61屆金馬獎最佳女主角，是否能再度封后，令人期待。
頒獎陣容超精彩！李安、奉俊昊合體頒導演獎
本屆金馬獎頒獎嘉賓也堪稱是近年最華麗的陣容，台灣名導李安與韓國名導奉俊昊將首度在金馬獎夢幻同台，共同揭曉最佳導演獎。此外，金馬執委會也迎來傳承時刻，過去3任主席張艾嘉、李安、李屏賓將齊聚一堂，力挺首度以新任主席身分主持大局的張震，而張震也將與評審團主席張艾嘉壓軸頒發最佳劇情片。
另外，韓國女團i-dle的台灣成員舒華這次也將首度登上金馬舞台，與林柏宏搭檔頒獎；日本演員福士蒼汰、菊地凜子也將分別與謝盈萱、桂綸鎂同台，加上香港金像獎影后劉嘉玲與林嘉欣等女神齊聚，讓典禮星光度破表。
📌2026年第63屆金馬獎得獎名單（18:30典禮開始後進行更新）
★最佳劇情片
《女孩》
《雙囍》
《善男信女》
《狂忘警探》
《我們不是陌生人》
★最佳導演
邱禮濤《我們不是什麼》
楊毅恆《告別的年代》
許承傑《雙囍》
SABU《狂忘警探》
陳哲藝《我們不是陌生人》
★最佳男主角
戴立忍《功夫》
劉冠廷《雙囍》
楊偉倫《善男信女》
阮經天《狂忘警探》
陳澤耀《黑潮》
★最佳女主角
袁澧林《第四幕》
余香凝《雙囍》
梁翠珊《謊言生活》
鍾雪瑩《善男信女》
楊雁雁《我們不是陌生人》
★最佳男配角
江𤒹生《我們不是什麼》
朱軒洋《功夫》
田啟文《雙囍》
黃冠智《狂忘警探》
林偉文《我們不是陌生人》
★最佳女配角
林品彤《女孩》
Mhia Firdaus《沙央》
孫嘉靈《謊言生活》
翁倩玉《陽光女子合唱團》
彭秀慧《善男信女》
★最佳新導演
舒淇《女孩》
洪玉桔《泡泡糖女孩》
解孟儒《泥娃娃》
周彤《謊言生活》
楊兩全《善男信女》
★最佳新演員
白小櫻《女孩》
王宣靜《泡泡糖女孩》
Nandagopall Mohan《沙央》
何曼希《陽光女子合唱團》
王傑登《日光》
★最佳原著劇本
王德健／《第四幕》
郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁／《UFO離奇命案》
湯湘竹／《沙央》
謝沛如、許承傑／《雙囍》
楊兩全、火車／《善男信女》
★最佳改編劇本
韓蘊光、施涵／《蒼海琴聲》
洪玉桔／《泡泡糖女孩》
楊毅恆／《告別的年代》
周彤／《謊言生活》
呂柏勳、陳家平／《日光》
★最佳攝影
余靜萍／《女孩》
陳麒文／《告別的年代》
陳克勤／《雙囍》
葉少青／《狂忘警探》
Kartik VIJAY／《黑潮》
★最佳剪輯
張叔平、黎冠東／《女孩》
陳俊宏／《雙囍》
李棟全／《善男信女》
馬修／《狂忘警探》
陳合平／《我們不是陌生人》
★最佳美術設計
黃美清、涂碩峯／《女孩》
王誌成、楊雅珺、張軼峰／《功夫》
陳又瑞／《告別的年代》
陳柏任／《狂忘警探》
孫詠釗／《黑潮》
★最佳造型設計
許力文／《女孩》
葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉／《功夫》
吳里璐、吳婉揚／《善男信女》
蘇庭卉、林育妘／《狂忘警探》
李瑋思、吳秀紅／《我們不是陌生人》
★最佳動作設計
黃泰維／《死亡賭局》
張材旭、金敬友／《功夫》
洪昰顥／《泥娃娃》
洪昰顥、范耕華、陳明祐／《狂忘警探》
★最佳視覺效果
嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉／《功夫》
郭憲聰、林軒毅、韓思穎／《沙央》
嚴振欽／《泥娃娃》
溫兆銘、胡宏愈、李走狗、蔡尚甫／《那張照片裡的我們》
邱維添、董妍玫、郭家宥、黃閔彬／《熊山記SINISUSU TUA PUCUMAYAN》
★最佳原創電影音樂
何國杰、Isabel Latorre Sáez ／《蒼海琴聲》
林強／《女孩》
何堅良、福多瑪／《我們不是陌生人》
侯志堅、楊易修、高敏倫、黃偉哲／《功夫》
片山涼太／《黑潮》
★最佳原創電影歌曲
9m88〈輕輕放下〉／《雙囍》
A-Lin、林孝謙、李方睿〈幸福在歌唱〉／《陽光女子合唱團》
陳廷羲（Ian Hannz）、冬誠樟、馮之行〈世界好壞〉／《善男信女》
落日飛車、曾國宏〈Stop Running〉／《狂忘警探》
片山涼太、洪佩瑜、葛大為〈一去不返〉／《黑潮》
★最佳音效
吳書瑤、杜篤之、湯湘竹／《女孩》
黃年永、陳奕伶、王子柔、羅頌策／《我親愛的怪孩子》
高偉晏、李育智、楊家慎、陳家俐／《功夫》
吳書瑤、許巧函、劉姵旻／《沙央》
杜均堂、杜篤之／《狂忘警探》
★最佳紀錄片
《獨奏者之舞》
《那道陽光在外明媚》
《離開即景》
《快要到達家了》
《迴山》
★最佳劇情短片
《末代殭屍》
《她說》
《三隻小豬》
《果》
《爬坡》
★最佳紀錄短片
《緬甸女孩》
《屋舍上的葉仔花》
《夜行》
《月亮上的業餘者》
《嘉翠麗》
★最佳動畫片
《魔法星圖》
《歡迎來到朵莉之家》
《蒼海琴聲》
★最佳動畫短片
《我朋友的故事》
《深水區》
《你不在這個蛋糕裡》
《埋葬的孩子》
《蝴蝶結》
★年度台灣傑出電影工作者
調光師–周佳聖
★終身成就獎
導演–虞戡平
📌2026年第63屆金馬獎卡司
•星光大道主持人：楊千霈、黃迪揚
•頒獎典禮主持人：柯煒林
•頒獎嘉賓：張艾嘉、李安、李屏賓、張震、舒淇、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、劉嘉玲、奉俊昊、福士蒼汰、菊地凜子、舒華、葉芷妤、林柏宏、曾敬驊、王淨、宋芸樺、邱澤、袁澧林、余香凝、田啟文、高捷、王識賢、陳玉勳、馬志翔、鄭人碩
•表演名單：
表演1：9m88、洪佩瑜、RYOTA 片山凉太、ZPOT成員 Ian Hannz 演唱入圍電影歌曲
表演2：金馬、金鐘雙料影后楊貴媚獻聲錄製入圍名單
表演3：鐵肺女王李佳薇為逝世影人唱出思念
📌2026年第63屆金馬獎頒獎典禮&轉播資訊
•地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道8段99號）
•日期：2026年11月22日（日）
•時間：17:00 星光大道、18:30 頒獎典禮
•直播平台：
電視直播➤台視
網路直播➤MyVideo、LINE TODAY、金馬獎官方YouTube、台視YouTube
海外直播➤StarHub（新加坡）、astro（馬來西亞、汶萊）
我是廣告 請繼續往下閱讀
舒淇首度自編自導的長片《女孩》在本屆金馬獎中，一舉入圍10項大獎，她不僅角逐最佳新導演獎，典禮上也將與該片主演邱澤聯袂登台擔任頒獎人。而演員獎項同樣看點十足，最佳男主角匯集了《功夫》戴立忍、《雙囍》劉冠廷、《善男信女》楊偉倫、《狂忘警探》阮經天、《黑潮》陳澤耀，呈現跨世代演技對決。
值得注意的還有，今年最佳女主角入圍名單「無任何台灣女星」，入圍者是4名香港籍演員袁澧林、余香凝、梁翠珊、鍾雪瑩，與馬來西亞籍演員楊雁雁。其中，楊雁雁與鍾雪瑩各別拿過第56屆、第61屆金馬獎最佳女主角，是否能再度封后，令人期待。
本屆金馬獎頒獎嘉賓也堪稱是近年最華麗的陣容，台灣名導李安與韓國名導奉俊昊將首度在金馬獎夢幻同台，共同揭曉最佳導演獎。此外，金馬執委會也迎來傳承時刻，過去3任主席張艾嘉、李安、李屏賓將齊聚一堂，力挺首度以新任主席身分主持大局的張震，而張震也將與評審團主席張艾嘉壓軸頒發最佳劇情片。
另外，韓國女團i-dle的台灣成員舒華這次也將首度登上金馬舞台，與林柏宏搭檔頒獎；日本演員福士蒼汰、菊地凜子也將分別與謝盈萱、桂綸鎂同台，加上香港金像獎影后劉嘉玲與林嘉欣等女神齊聚，讓典禮星光度破表。
★最佳劇情片
《女孩》
《雙囍》
《善男信女》
《狂忘警探》
《我們不是陌生人》
★最佳導演
邱禮濤《我們不是什麼》
楊毅恆《告別的年代》
許承傑《雙囍》
SABU《狂忘警探》
陳哲藝《我們不是陌生人》
★最佳男主角
戴立忍《功夫》
劉冠廷《雙囍》
楊偉倫《善男信女》
阮經天《狂忘警探》
陳澤耀《黑潮》
★最佳女主角
袁澧林《第四幕》
余香凝《雙囍》
梁翠珊《謊言生活》
鍾雪瑩《善男信女》
楊雁雁《我們不是陌生人》
★最佳男配角
江𤒹生《我們不是什麼》
朱軒洋《功夫》
田啟文《雙囍》
黃冠智《狂忘警探》
林偉文《我們不是陌生人》
★最佳女配角
林品彤《女孩》
Mhia Firdaus《沙央》
孫嘉靈《謊言生活》
翁倩玉《陽光女子合唱團》
彭秀慧《善男信女》
★最佳新導演
舒淇《女孩》
洪玉桔《泡泡糖女孩》
解孟儒《泥娃娃》
周彤《謊言生活》
楊兩全《善男信女》
★最佳新演員
白小櫻《女孩》
王宣靜《泡泡糖女孩》
Nandagopall Mohan《沙央》
何曼希《陽光女子合唱團》
王傑登《日光》
★最佳原著劇本
王德健／《第四幕》
郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁／《UFO離奇命案》
湯湘竹／《沙央》
謝沛如、許承傑／《雙囍》
楊兩全、火車／《善男信女》
★最佳改編劇本
韓蘊光、施涵／《蒼海琴聲》
洪玉桔／《泡泡糖女孩》
楊毅恆／《告別的年代》
周彤／《謊言生活》
呂柏勳、陳家平／《日光》
★最佳攝影
余靜萍／《女孩》
陳麒文／《告別的年代》
陳克勤／《雙囍》
葉少青／《狂忘警探》
Kartik VIJAY／《黑潮》
★最佳剪輯
張叔平、黎冠東／《女孩》
陳俊宏／《雙囍》
李棟全／《善男信女》
馬修／《狂忘警探》
陳合平／《我們不是陌生人》
★最佳美術設計
黃美清、涂碩峯／《女孩》
王誌成、楊雅珺、張軼峰／《功夫》
陳又瑞／《告別的年代》
陳柏任／《狂忘警探》
孫詠釗／《黑潮》
★最佳造型設計
許力文／《女孩》
葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉／《功夫》
吳里璐、吳婉揚／《善男信女》
蘇庭卉、林育妘／《狂忘警探》
李瑋思、吳秀紅／《我們不是陌生人》
★最佳動作設計
黃泰維／《死亡賭局》
張材旭、金敬友／《功夫》
洪昰顥／《泥娃娃》
洪昰顥、范耕華、陳明祐／《狂忘警探》
★最佳視覺效果
嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉／《功夫》
郭憲聰、林軒毅、韓思穎／《沙央》
嚴振欽／《泥娃娃》
溫兆銘、胡宏愈、李走狗、蔡尚甫／《那張照片裡的我們》
邱維添、董妍玫、郭家宥、黃閔彬／《熊山記SINISUSU TUA PUCUMAYAN》
★最佳原創電影音樂
何國杰、Isabel Latorre Sáez ／《蒼海琴聲》
林強／《女孩》
何堅良、福多瑪／《我們不是陌生人》
侯志堅、楊易修、高敏倫、黃偉哲／《功夫》
片山涼太／《黑潮》
★最佳原創電影歌曲
9m88〈輕輕放下〉／《雙囍》
A-Lin、林孝謙、李方睿〈幸福在歌唱〉／《陽光女子合唱團》
陳廷羲（Ian Hannz）、冬誠樟、馮之行〈世界好壞〉／《善男信女》
落日飛車、曾國宏〈Stop Running〉／《狂忘警探》
片山涼太、洪佩瑜、葛大為〈一去不返〉／《黑潮》
★最佳音效
吳書瑤、杜篤之、湯湘竹／《女孩》
黃年永、陳奕伶、王子柔、羅頌策／《我親愛的怪孩子》
高偉晏、李育智、楊家慎、陳家俐／《功夫》
吳書瑤、許巧函、劉姵旻／《沙央》
杜均堂、杜篤之／《狂忘警探》
★最佳紀錄片
《獨奏者之舞》
《那道陽光在外明媚》
《離開即景》
《快要到達家了》
《迴山》
★最佳劇情短片
《末代殭屍》
《她說》
《三隻小豬》
《果》
《爬坡》
★最佳紀錄短片
《緬甸女孩》
《屋舍上的葉仔花》
《夜行》
《月亮上的業餘者》
《嘉翠麗》
★最佳動畫片
《魔法星圖》
《歡迎來到朵莉之家》
《蒼海琴聲》
★最佳動畫短片
《我朋友的故事》
《深水區》
《你不在這個蛋糕裡》
《埋葬的孩子》
《蝴蝶結》
★年度台灣傑出電影工作者
調光師–周佳聖
★終身成就獎
導演–虞戡平
•星光大道主持人：楊千霈、黃迪揚
•頒獎典禮主持人：柯煒林
•頒獎嘉賓：張艾嘉、李安、李屏賓、張震、舒淇、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、劉嘉玲、奉俊昊、福士蒼汰、菊地凜子、舒華、葉芷妤、林柏宏、曾敬驊、王淨、宋芸樺、邱澤、袁澧林、余香凝、田啟文、高捷、王識賢、陳玉勳、馬志翔、鄭人碩
•表演名單：
表演1：9m88、洪佩瑜、RYOTA 片山凉太、ZPOT成員 Ian Hannz 演唱入圍電影歌曲
表演2：金馬、金鐘雙料影后楊貴媚獻聲錄製入圍名單
表演3：鐵肺女王李佳薇為逝世影人唱出思念
📌2026年第63屆金馬獎頒獎典禮&轉播資訊
•地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道8段99號）
•日期：2026年11月22日（日）
•時間：17:00 星光大道、18:30 頒獎典禮
•直播平台：
電視直播➤台視
網路直播➤MyVideo、LINE TODAY、金馬獎官方YouTube、台視YouTube
海外直播➤StarHub（新加坡）、astro（馬來西亞、汶萊）
更多「2026金馬獎」相關新聞。