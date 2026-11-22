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▲今（22）日東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍較冷，低溫下探10度。（圖／中央氣象署提供）

今日東北季風減弱，除清晨受輻射冷卻影響較冷，白天各地氣溫回升，西半部日夜溫差大，好天氣持續到下週一，下周二有鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，且北東地區有局部短暫陣雨，下周四東北季風減弱，氣溫回升，不過下週六投票日東北季風再增強，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。今（22）日東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍較冷，低溫下探10度，白天起各地氣溫回升，北部、宜蘭高溫22度至24度西半部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，22日環境風場為東北東風至偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。下週一各地為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週二鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫陣雨，南部地區為多雲，北部、宜蘭整天氣溫17度至20度，中南部清晨低溫也下探17度至19度。下周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周四東北季風減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週五選前之夜東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週六東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。