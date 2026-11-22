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▲袁澧林憑《第四幕》角逐第63屆金馬獎最佳女主角，飾演獲得舞台劇演出機會的新人漢娜。（圖／壹壹喜喜提供）

▲余香凝在《雙囍》中飾演新娘黛玲，與劉冠廷搭檔演出，並以該片入圍金馬獎最佳女主角。（圖／水花電影提供）

▲梁翠珊憑《謊言生活》入圍金馬獎最佳女主角，飾演向家人隱瞞同志身分、找男性友人假扮男友的肖蕾。（圖／翻攝自微博）

▲鍾雪瑩在《善男信女》中飾演事業不順遂的演員若蕾，再度叩關金馬影后。（圖／NOWnews攝影中心）

▲馬來西亞演員楊雁雁憑《我們不是陌生人》角逐金馬影后，詮釋在新加坡工作的啤酒促銷員。（圖／NOWnews影像中心，2020.11.21）

第63屆金馬獎將於本週日（11月22日）在台北流行音樂中心登場，今年最佳女主角5名入圍者全非台灣演員，包括香港的袁澧林、余香凝、鍾雪瑩，中國演員梁翠珊，以及馬來西亞演員楊雁雁。其中鍾雪瑩、楊雁雁都曾拿過金馬影后，將與其餘3人角逐獎座。5位準影后分別演了什麼角色、有哪些代表作？《NOWNEWS今日新聞》以下一次整理。香港演員袁澧林曾以《窄路微塵》入圍金馬影后，這次憑《第四幕》再度叩關。她在片中飾演素人「漢娜」，與馮德倫飾演、陷入創作瓶頸的舞台劇導演產生交集。從過去較為清新的銀幕形象，到這次角色在舞台內外的不同面貌，她與馮德倫的對手戲是觀影焦點。余香凝從模特兒轉戰電影，曾憑《白日之下》拿下第42屆香港電影金像獎最佳女主角。這次首度參演台灣電影，在《雙囍》飾演新娘「黛玲」，和劉冠廷合作，在婚禮的混亂與家庭壓力間周旋，既要掌握喜劇節奏，也得呈現角色的委屈與妥協。中國演員梁翠珊在《謊言生活》飾演「肖蕾」，與女友同居，卻還沒向家人坦承性向。為了應付返鄉過年的關心與追問，她找男性友人假扮男友，試圖維持家人眼中的生活模樣。隨著謊言越說越多，角色也得面對伴侶、家庭與自我認同之間的拉扯。鍾雪瑩曾以《填詞L》入圍金馬女主角，並在2024年憑《看我今天怎麼說》封后，今年以《善男信女》第3度角逐影后。她飾演懷抱演員夢、卻不斷受到現實打擊的「若蕾」，故事從一次送錯餐點的意外開始，逐漸捲入失控的衝突，與楊偉倫共同撐起戲劇張力。馬來西亞演員楊雁雁是金馬常客，曾以《爸媽不在家》奪最佳女配角，再憑《熱帶雨》拿下最佳女主角。這次與導演陳哲藝再合作《我們不是陌生人》，飾演在新加坡生活的酒促阿姨，與熱炒店老闆發展出微妙情感。電影從小人物的生活處境出發，探討家與歸屬，也讓她再次挑戰金馬影后。今年金馬獎星光大道將於11月22日下午5點開始，頒獎典禮晚間6點半登場，台灣觀眾可透過台視、MyVideo及LINE TODAY收看。究竟是曾封后的鍾雪瑩、楊雁雁再添獎座，還是另3位入圍者首度拿下金馬影后，本週日就會揭曉。