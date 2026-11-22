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台北市文化局長蔡詩萍19日在臉書貼出AI生成的故宮博物院加裝光電板圖，稱「文化局堅守專業，不讓光電板破壞故宮意象」，否決故宮園區建築屋頂設置太陽光電板案，但遭故宮火速駁斥是不實訊息，蔡詩萍則貼出公文反擊。不過蔡詩萍近日被發現悄悄撤下AI圖，台北市長蔣萬安今（22）日被問到是否要向故宮道歉，他說「蔡詩萍局長應該是不希望焦點被模糊」。蔡詩萍19日下午在臉書貼文並附上AI圖，稱感謝台北市文化局的同仁，基於專業向國立故宮博物院想要在園區內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備案，就是「不可以」。故宮則火速駁斥不實訊息，稱蔡詩萍用AI生成圖像誤導視聽，故宮表達強烈不滿及抗議，蔡詩萍以毫無事實依據的說法及AI圖像，營造光電板設置於故宮屋頂的假象，嚴重誤導大眾視聽，傷害故宮正面形象，要求蔡詩萍撤除貼文和不實AI圖像，並公開澄清道歉。蔡詩萍則貼出公文稱，受文者是台北市政府文化局，發文日期是115年11月12日，主旨是函詢歷史建築「國立故宮博物院」及文化景觀「國立故宮博物院院區」內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備之妥適性乙案，詳如說明，請查照見復。公文的說明第三點，明確指出「因經濟部能源署為釐清本院可裝設太陽光電發電設備之建物屋頂面積，倘未能設置需具體填寫不可設置原因」，協助釋示揭區域內建物屋頂安裝太陽光電發電設備之妥適性。