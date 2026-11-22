日本玩具大廠 TAKARA TOMY 宣布，將於12月26日推出全新防禦型戰鬥陀螺「UX-22 消逝路西法WW」（VANISH LUCIFER WW），最大亮點是搭載特殊「防禦屏障展開機構」，只要陀螺開始高速旋轉，外圍的防禦屏障就會自動展開，讓整體輪廓更加接近正圓形，藉此抵擋對手撞擊。這款新品不只擁有高達80的刀刃防禦數值，還附贈長型拉條發射器，日本售價2500日圓（約新台幣520元），讓喜歡防禦型陀螺的玩家多了一款新選擇。
《戰鬥陀螺X》UX-22 消逝路西法登場！旋轉自動展開防禦屏障
根據 TAKARA TOMY 官方商品資訊，全新「UX-22 消逝路西法WW」屬於《戰鬥陀螺X》UX系列，最大特色就是採用特殊的防禦屏障展開機構。與一般固定刀刃的戰鬥陀螺不同，消逝路西法WW能夠利用旋轉時產生的力量，讓外圍屏障向外展開，形成更加接近正圓形的防禦輪廓。
由於戰鬥陀螺對戰時，雙方會不斷發生高速碰撞，圓形設計有助於減少對手攻擊時能夠直接撞擊的突出部位。這次 UX-22 消逝路西法WW透過可動式機構改變外型，提升面對攻擊型陀螺時的防守能力，也讓對戰過程增添更多變化。外觀方面，新品採用銀色金屬質感刀刃，搭配紫色防禦結構、翠綠色零件，中央則印有路西法圖騰。
UX-22消逝路西法防禦數值高達80！特殊軸心強化防守能力
UX-22 消逝路西法WW的性能配置也以防禦為核心，官方公布的刀刃能力數值為攻擊25、防禦80、持久25，其中防禦數值明顯高於其他兩項，搭配特殊棘輪一體型刀刃設計，展現這款新品的防守定位。另外，消逝路西法WW搭載「WW（Wall Wedge）」軸心，採用特殊壁狀結構，官方標示防禦數值為60，其他能力包括持久25、衝刺10及爆裂耐性30。
本次「UX-22 消逝路西法WW」將以入門組形式販售，除了戰鬥陀螺本體，還附贈黑色、翠綠色搭配的長型拉條發射器。相較一般拉條，長型設計能提供更長的拉動距離，讓玩家能夠進行強力發射。商品預計於2026年12月26日在日本上市，建議售價為2500日圓（含稅），依目前匯率換算約新台幣520元，實際台灣售價仍須以代理商或通路公告為準。
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根據 TAKARA TOMY 官方商品資訊，全新「UX-22 消逝路西法WW」屬於《戰鬥陀螺X》UX系列，最大特色就是採用特殊的防禦屏障展開機構。與一般固定刀刃的戰鬥陀螺不同，消逝路西法WW能夠利用旋轉時產生的力量，讓外圍屏障向外展開，形成更加接近正圓形的防禦輪廓。
由於戰鬥陀螺對戰時，雙方會不斷發生高速碰撞，圓形設計有助於減少對手攻擊時能夠直接撞擊的突出部位。這次 UX-22 消逝路西法WW透過可動式機構改變外型，提升面對攻擊型陀螺時的防守能力，也讓對戰過程增添更多變化。外觀方面，新品採用銀色金屬質感刀刃，搭配紫色防禦結構、翠綠色零件，中央則印有路西法圖騰。
UX-22 消逝路西法WW的性能配置也以防禦為核心，官方公布的刀刃能力數值為攻擊25、防禦80、持久25，其中防禦數值明顯高於其他兩項，搭配特殊棘輪一體型刀刃設計，展現這款新品的防守定位。另外，消逝路西法WW搭載「WW（Wall Wedge）」軸心，採用特殊壁狀結構，官方標示防禦數值為60，其他能力包括持久25、衝刺10及爆裂耐性30。
本次「UX-22 消逝路西法WW」將以入門組形式販售，除了戰鬥陀螺本體，還附贈黑色、翠綠色搭配的長型拉條發射器。相較一般拉條，長型設計能提供更長的拉動距離，讓玩家能夠進行強力發射。商品預計於2026年12月26日在日本上市，建議售價為2500日圓（含稅），依目前匯率換算約新台幣520元，實際台灣售價仍須以代理商或通路公告為準。