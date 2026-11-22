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紀錄主角 達成紀錄／數據表現 歷史地位與備註 費城76人 開季關鍵時刻戰績 12勝0負（132：129勝公鹿） 1997-98賽季以來NBA歷史第3隊，僅次於2015-16勇士（14勝0負）與2025-26湖人（13勝0負） 詹姆斯（LeBron James） 全場 21分6籃板6助攻3抄截（末節獨拿13分） 生涯第24季近3戰場均19.3分、5.3籃板、7.7助攻（命中率58%），率76人穩居東區第1 赫洛（Tyler Herro） 單場 50分11籃板7助攻、7記三分球（13罰全中） 刷新個人生涯單場得分新高（原41分），成為NBA史上首位達成此數據的東區球員，也是聯盟史上第5位單場50+11+7三分的球員（比肩唐斯、哈登、杜蘭特、洛夫）

費城76人今（22）日在主場迎戰密爾瓦基公鹿，雙方一路鏖戰至讀秒階段才分出勝負，最終76人以132：129驚險力克公鹿。此役不僅上演高張力對決，41歲老將詹姆斯（LeBron James）在第四節獨拿13分，全場攻下21分6籃板6助攻，率領76人寫下開季「關鍵時刻12勝0負」的紀錄；同時他個人也成為NBA歷史第一位以41歲之齡多次砍下20分、且命中率高過60%的球員。而吞下敗仗的公鹿後衛赫洛（Tyler Herro）則狂轟生涯新高50分、11籃板、7助攻並飆進7記三分球，成為NBA史上首位達成此全能數據的東區球員。近3場比賽詹姆斯場均貢獻19.3分、5.3籃板與7.7助攻，投籃命中率高達58%，率隊拉出一波連勝氣勢。根據統計，詹姆斯成為NBA史上首位，多次單場砍下20+分、且投籃命中率60%+的41歲以上球員，此前卡特（Vince Carter）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar ）都只做到過一次。根據NBA官方統計，76人本季至今拿下的14場勝利中，有多達12場是在第四節最後5分鐘或延長賽分差5分以內的「關鍵時刻（Clutch Time）」分出勝負，而76人在這類關鍵戰役中竟保持12勝0負不敗金身。自1997-98賽季開始統計關鍵時刻數據以來，76人正式成為NBA歷史上第3支開季在關鍵時刻拿下12勝0負的球隊，僅次於2015-16賽季金州勇士（14勝0負）與2025-26賽季洛杉磯湖人（13勝0負）。儘管球隊寫下傲人紀錄，但詹姆斯賽後受訪時仍保持清醒，坦言球隊在領先後的專注度仍有待加強：「比賽期間我們一直在板凳席上溝通，我們有很多地方本可以做得更好，但這就是職業體育，無論在哪個聯盟，想要贏球都很艱難，所以我們絕不會把勝利視為理所當然。」此外，詹姆斯也肯定全隊本季貫徹「分享球」的團隊理念，並稱不希望在11月就過早達到巔峰狀態。76人總教練納斯（Nick Nurse）則略顯嚴肅地提醒子弟兵：「我們多次建立起兩位數領先，卻又幾次讓對手追回來，我們本不該讓自己陷入勝負懸而未決的局面，收官階段必須處理得更好。」另一方面，雖然公鹿苦吞13連敗，但後衛赫洛卻打出生涯代表作。此役赫洛出戰39分49秒，全場23投15中（命中率高達65.2%）、三分球12投7中、罰球13罰全中，狂砍改寫個人生涯單場最高紀錄（原紀錄為41分）的50分，外帶11籃板、7助攻與1抄截，幾乎憑一己之力在讀秒階段將比賽逼入延長。憑藉這場史詩級個人秀，赫洛不僅成為NBA歷史上首位單場達成「50分、11籃板、7助攻且命中7記三分球」的東區聯盟球員，根據公鹿官方統計，他更成為NBA歷史第5位單場砍下至少「50分、11籃板、7記三分球」的球員，正式比肩唐斯（Karl-Anthony Towns）、哈登（James Harden）、杜蘭特（Kevin Durant）與洛夫（Kevin Love）四大傳奇球星。