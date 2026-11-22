紐約洋基今（22）日正式和來自多明尼加、年僅12歲小男孩路易斯·克魯茲（Luis Cruz）達成270萬美元「預定合約（Early Deal）」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

超齡打擊天賦：12歲就能打到90英里速球

一般12歲少棒球員面對的球速多在65至75英里之間，然而克魯茲在訓練與實戰中，已展現出能從容應對並強力擊出時速90英里（約145公里）速球的能力

洋基開出的「預定合約」是什麼？更像是口頭承諾

針對2014年左右出生的克魯茲而言，他最早必須等到2031年1月15日開啟的國際簽約期才能正式披上洋基戰袍。

對雙方都有風險 克魯茲未來也可簽約他隊

根據美國體育媒體《Essentially Sports》披露，這位12歲、在校隊主守游擊的未來之星，在身體尚在發育早期，就能從容應對時速90英里（約145公里）速球的能力，被認為有機會成為2031年國際自由球員市場上身價最高的頂級新秀之一。在棒球王國多明尼加，年紀輕輕便展現過人天賦的少年不在少數，但克魯茲的打擊能力仍令球探界感到震撼。，這幾乎已達到美國大學或小聯盟低階投手的球速水準，而驚人事實是，克魯茲才12歲。球探報告中也寫明，對克魯茲流暢的揮棒機制以及驚人擊球初速（Exit Velocity）給予高度評價，認為他具備成為「世代級游擊手」的潛力。根據大聯盟勞資協議規定，國際業餘球員必須在簽約年度的9月1日前年滿16歲，才能簽署正式合約。因此，而這筆270萬美元的「事前協議」，更像是洋基隊克魯茲表達友善的「口頭協議」，這在拉丁美洲棒球界早已是公開的秘密。由於多明尼加的獨立棒球訓練營競爭激烈，大聯盟球團為了避免在球員16歲時陷入無止盡的競價戰，往往會選擇在球員12至14歲時就提前「下訂」。然而，這種不具法律效力的協定，對雙方而言都是一場高風險賭注，除了得承擔球員5年後體型、運動能力、心理素質退化之外，若克魯茲在15歲時身價暴漲，球員方也可能毀約轉投其他開價更高的球隊。但由於沒有正式合約保障，一旦克魯茲在未來5年內遭遇重大傷病，或球技成長不如預期，球團隨時可以單方面撤回報價，讓這名年輕選手瞬間失去保障與簽約金。