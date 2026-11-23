韓國天團BTS防彈少年團在昨（22）日完成3天的《ARIRANG》高雄巡演後，直奔小港機場搭專機回韓，現場也引來逾千名粉絲到場送機，不過由於「海龜式追星」的策略，粉絲們都非常有秩序的站在遠方默默揮手，現場非常安靜。但到了韓國後卻完全不一樣，BTS一出場就引發尖叫，還有粉絲暴衝突破重圍靠近成員狂拍，讓許多人看了都超傻眼。
BTS在昨日晚間結束演唱會後，差不多在11點半左右搭乘專機離台，雖然時間非常晚，但千名粉絲還是到場送機，不過引人注目的是，現場竟然非常安靜，也沒有粉絲亂跑亂衝，只默默的站在邊邊跟成員們揮手道別，超高素質引發外界大讚。
台韓粉絲差太多 網友傻眼：超級亂七八糟
不過BTS回到韓國卻差超多，只見在BTS出現前，現場粉絲就開始狂尖叫，成員出現後更是越叫越大聲，但BTS還是面帶微笑地向大家打招呼，但竟有粉絲直接突破圍起來的繩子，從底下鑽出去暴衝接近成員，在他們旁邊不斷拍攝，讓現場陷入一片混亂，保鑣只能不斷護住成員，不讓粉絲靠太近。
台韓粉絲的差別，也讓許多人都看傻眼，「看這對比，真的覺得台灣的阿米很讚都會保持距離！給他們一個舒適的空間」、「一回去看起來就好擠，高雄到底是什麼天堂啊」、「天啊，超級亂七八糟的狀況」、「對比起來好可怕有夠吵。」
資料來源：Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
台韓粉絲差太多 網友傻眼：超級亂七八糟
不過BTS回到韓國卻差超多，只見在BTS出現前，現場粉絲就開始狂尖叫，成員出現後更是越叫越大聲，但BTS還是面帶微笑地向大家打招呼，但竟有粉絲直接突破圍起來的繩子，從底下鑽出去暴衝接近成員，在他們旁邊不斷拍攝，讓現場陷入一片混亂，保鑣只能不斷護住成員，不讓粉絲靠太近。
台韓粉絲的差別，也讓許多人都看傻眼，「看這對比，真的覺得台灣的阿米很讚都會保持距離！給他們一個舒適的空間」、「一回去看起來就好擠，高雄到底是什麼天堂啊」、「天啊，超級亂七八糟的狀況」、「對比起來好可怕有夠吵。」
資料來源：Threads