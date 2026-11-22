我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大老力挺黃仁勳回鍋！克魯曼開砲：「獨裁創辦人症候群」該結束了（圖／路透社／達志影像）

輝達前執行長黃仁勳辭職後，馬斯克、奧特曼、艾克曼等矽谷大老紛紛力挺他回鍋，但也有人持完全相反的看法。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）近日發文痛批，科技大老護航黃仁勳，反映的是矽谷根深蒂固的「獨裁創辦人症候群」。多位公司治理專家也指出，輝達長期由黃仁勳一人集權，約60名主管直接向他報告，卻沒有任何接班計畫，才讓公司在他離開後陷入群龍無首的危機。克魯曼在個人電子報發表文章，標題直接寫著〈為什麼科技大老要力挺一個出賣美國的人？〉。他指出，馬斯克、奧特曼、艾克曼與OpenAI共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）等億萬富豪，都大聲力挺黃仁勳，要求讓他復職。克魯曼認為，許多科技菁英信奉所謂的「創辦人模式」，認為即使是對股東負有義務的上市公司，也應該讓一位領導者不受制衡地做決定。他還引用一篇評論，形容矽谷一些最大的公司「基本上是威權王國」。在他看來，科技大老們之所以力挺黃仁勳，是因為把黃仁勳被開除視為對自己權威的隱性威脅，而不是一次必要的修正。克魯曼也點名黃仁勳的爭議。他指出，輝達將先進晶片賣給部分與軍方有關的中國企業，也放任Megaspeed等第三方買家涉嫌將晶片走私到中國，損害美國政策。他並指出，輝達2025財年有18%營收來自新加坡帳單地址的客戶，但新加坡只占全球GDP約0.5%，他推測這些晶片大多流向其他地方，特別是中國。克魯曼寫道，希望黃仁勳風波能成為「獨裁創辦人症候群」走向終結的開始。不只克魯曼，多位公司治理專家也把矛頭指向輝達的治理結構。耶魯大學管理學院教授桑能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）直言：「沒有董事會接班計畫，這太離譜了。黃仁勳還吹噓自己有60名直屬部下，這太瘋狂了。」有前《財星》500大企業執行長也表示，大公司最理想的直屬部下人數是8到12人，黃仁勳卻把60名直屬部下當成值得炫耀的事，「這說明董事會沒有盡到責任」。美國《時代》雜誌也評論，全球最有價值的公司之一，竟然讓約60人直接向創辦人報告、沒有明確的接班計畫，彷彿創辦人既不會死、也不會犯錯。事實上，市值一度衝破5兆美元的輝達，33年來從未設過董事長，直到黃仁勳離開，才由新思科技前執行長瓊斯（Harvey Jones）出任史上第一位董事長。據前高層透露，輝達內部多年來曾討論接班計畫，但黃仁勳擔心會引發主管間的競爭而加以抗拒。輝達的年報裡更完全沒有出現「接班」一詞，相比之下，微軟年報提到25次，Alphabet提到16次。紐約大學史登商學院教授蓋洛威（Scott Galloway）則以〈沒有（商業之）神〉為題撰文，指出雖然已有20萬人連署要求黃仁勳復職，但黃仁勳從來就不是神。他也批評，遊說讓黃仁勳回鍋的創辦人，是在利用「黃仁勳獨一無二」的邏輯，替自己也是「獨一無二」背書。盛寶銀行首席投資策略師查納納（Charu Chanana）也提醒投資人：「治理現在已經成為投資風險。沒有公開的接班人，就會產生關鍵人物風險。」