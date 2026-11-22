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黃勝斌是誰？本來不做科技業「在台灣開酒吧8年」

而黃勝斌後來就直接在台灣發展事業，跳脫家族的科技業，他跟別人合夥在台北經營一家「R&D Cocktail Lab」的酒吧，且一經營就是整整8年之久。

▲輝達執行長黃仁勳兒子黃勝斌本來並非在科技圈打滾，在台灣開酒吧整整8年的時間，2022年才加入輝達。（圖／NOWNEWS資料照）

黃勝斌2022年才進入輝達！老爸黃仁勳離職仍領年薪4286萬

後來，黃勝斌在2022年正式加入輝達，也結束了在台灣酒吧的經營，目前職位是擔任機器人業務的產品管理總監

黃勝斌年薪約130萬美元（約新台幣4286萬）、黃敏珊年薪約120萬美元（約新台幣3956萬），未來沒了黃仁勳撐腰，兩人在公司的發展還是備受關注。

輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳因捲入外遇桃色風波，近日宣布辭職，不過兒子黃勝斌（Spencer Huang）、女兒黃敏珊（Madison Huang）仍然都在輝達持續擔任高管上班當中，外界都很好奇除了黃敏珊強勢的作風之外，黃勝斌到底過去是有何背景，才發現過去黃勝斌不僅在台灣開了8年的酒吧，也會講中文，直到2022年加入輝達後至今，目前擔任機器人業務的產品管理總監，年薪據傳突破4200萬元。黃勝斌現年36歲，是輝達創辦人黃仁勳的大兒子，相較於妹妹黃敏珊長期都是在歐美國家求學，黃勝斌跟台灣的淵源可以說是非常深，起初他在芝加哥的哥倫比亞學院主修國際行銷及文化研究，在2012年畢業之後，黃仁勳安排他來台學中文一年，並且有幾個月時間讓他去輝達台灣分公司當實習生。直到2019年有個轉機，他和妹妹黃敏珊一起去參加麻省理工學院的六周AI進階課程、2020年參加哈佛商學院的人機互動課程，接下來就在2021年前往紐約大學就讀科技MBA。，主導機器人軟體產品與雲端模擬技術開發，涵蓋機器人學習開源模擬框架、合成數據生成技術及機器人自主化發展。原本黃勝斌和妹妹黃敏珊都被視為是有望接班黃仁勳位置的人選，不過卻在黃仁勳爆出醜聞黯然下台之後，「靠爸光環」瞬間破滅。但綜合《CNBC》等外媒報導，目前黃勝斌和黃敏珊兩人職位沒有受到黃仁勳離職影響，仍然持續在公司上班，