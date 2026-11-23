周一開工咖啡推薦「星巴克買一送一」，根據星巴克官網，今天11月23日「星巴克買一送一」最便宜大杯55元起、還喝得到星冰樂，星巴克表示，全台門市使用uniopen聯名卡，享飲料好友分享優惠活動；官方宣布11月30日開喝「第二杯半價」和重要的人分享每個時刻。手搖飲料CoCo都可表示，每周一、二「咖啡買一送一」，美式、果咖、生椰菜單一次整理。
星巴克買一送一！大杯55元起有星冰樂
11月最新「星巴克買一送一」咖啡優惠，最便宜買法大杯55元起，還有星冰樂可以喝！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
星巴克怎麼買最便宜？《NOWNEWS》推薦優惠價格：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️冬季限定！大杯「太妃核果風味那堤」82.5元（兩杯優惠價165元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克第二杯半價！11/30咖啡優惠：和重要的人分享每個時刻
星巴克表示，和重要的人分享每個時刻，11月30日（一）至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、星巴克咖啡三式／抹茶三式、虹吸式咖啡及含酒精飲料；客製化服務皆須另行付費；優惠不併用。
CoCo都可：美式、果咖、生椰咖啡「買一送一」！優惠菜單一覽
手搖飲料CoCo都可搶當咖啡霸主！官方豪氣表示，每周一、二咖啡醒腦日，臨櫃／都可訂同步開喝，指定美式、果咖、生椰「同價位買一送一」優惠。
指定品項：西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式／職人美式／生椰職人美式／粉角生椰拿鐵。
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；不適用外送平台、門市外送；商場及部分門市不適用，實際活動依門市公告為準
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11月最新「星巴克買一送一」咖啡優惠，最便宜買法大杯55元起，還有星冰樂可以喝！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
星巴克怎麼買最便宜？《NOWNEWS》推薦優惠價格：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️冬季限定！大杯「太妃核果風味那堤」82.5元（兩杯優惠價165元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克表示，和重要的人分享每個時刻，11月30日（一）至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、星巴克咖啡三式／抹茶三式、虹吸式咖啡及含酒精飲料；客製化服務皆須另行付費；優惠不併用。
CoCo都可：美式、果咖、生椰咖啡「買一送一」！優惠菜單一覽
手搖飲料CoCo都可搶當咖啡霸主！官方豪氣表示，每周一、二咖啡醒腦日，臨櫃／都可訂同步開喝，指定美式、果咖、生椰「同價位買一送一」優惠。
指定品項：西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式／職人美式／生椰職人美式／粉角生椰拿鐵。
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；不適用外送平台、門市外送；商場及部分門市不適用，實際活動依門市公告為準