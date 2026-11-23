我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟休賽季自由市場暗潮洶湧，根據ESPN兩大權威記者歐尼（Buster Olney）與帕桑（Jeff Passan）最新披露，目前在史庫柏（Tarik Skubal）爭奪戰中領跑的是紐約大都會與多倫多藍鳥，而非財力雄厚的洛杉磯道奇。美媒《Dodgers Way》專欄作家基恩（Colin Keane）撰文一針見血指出，道奇之所以無法開出鉅約搶回這位季中交易來的王牌投手，最大元兇正是去年休賽期以「4年2.4億美元（約合新台幣78億元）」天價簽下的明星外野手塔克（Kyle Tucker），這紙平均年薪高達6000萬美元的溢價合約，如今已成為鎖死道奇補強空間的沉重枷鎖。回顧去年休賽期，道奇為了衝擊世界大賽三連霸不惜豪擲千金，開出4年2.4億美元、平均年薪6000萬美元的歷史級肥約網羅塔克。當時這筆簽約便被外界普遍認為明顯溢價，沒想到塔克在2026年賽季的表現更是大幅滑坡，整季打擊三圍僅繳出慘澹的.233／.330／.385與17支全壘打，包括出色擊球率（Barrel Rate）與強勁擊球率（Hard-Hit Rate）皆較前一年出現斷崖式暴跌。基恩在文中直言，如果時光能夠倒流，道奇管理層絕對毫不猶豫會收回對塔克的這筆簽約，並將省下的2.4億美元全數投入競標史庫柏預估高達4億美元級別的超級合約。儘管道奇對外總以「先發輪值陣容已經非常完整」作為退出史庫柏競標戰的公關說詞，但熟悉道奇棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman）作風的球迷都清楚，「囤積王牌投手」向來是道奇建隊的核心信仰，這次選擇退居二線，背後顯然有更現實的財務考量。事實上，道奇今年季中不惜代價交易來史庫柏作為「短期租借王牌」，原本的終極劇本便是傾盡全力奪下世界大賽三連霸；一旦成功封王，即便休賽期眼睜睜看著史庫柏投身自由市場離隊，這筆豪賭也將被載入史冊。無奈道奇最終未能完成三連霸偉業，如今管理層必須面對早已預見卻格外苦澀的休賽期善後難題。此外，由於大聯盟新版勞資協議（CBA）談判陰影已逐漸逼近，在陣中原本就背負龐大團隊薪資、再加上塔克每年6000萬美元的沉重負擔下，即便渴望在2027年重返榮耀的道奇再怎麼激進，現階段也不敢貿然再吞下史庫柏的4億美元長約（更何況弗里德曼向來極度抗拒給年近30歲的球員開出超長期合約）。雖然弗里德曼過去也曾多次打破常規、在最後關頭上演驚天逆轉，但至少到目前為止，塔克這筆天價簽約不僅在場上表現令人失望，更在無形中讓道奇付出了錯失史庫柏的慘痛代價。