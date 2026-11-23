今（23）日適逢下元節，也是水官大帝聖誕，命理專家王老師表示，今日恰好又逢農民曆滿日，是「超級發財日」，民俗上適合祈福、消災及補財庫。若想招財可把握上午5時至下午1時、下午3時至5時，透過ATM或轉帳存入任意金額，象徵引財入庫。王老師提醒，2027年犯太歲的羊、牛、鼠、狗，也可趁機參拜祈求平安，也可以留意12月16日天赦日及明年1月23日土地公尾牙，同樣也是歲末參拜吉日。
下元節拜水官大帝！存錢招財吉時曝光
王老師在臉書粉專「王老師幫幫我‧生活中的易經開運策略」分享，11月23日為農曆10月15日下元節，也是水官大帝聖誕。民俗認為水主財，加上水官大帝掌管消災解厄，當天又逢農民曆「滿日」，適合祈福求財、補財庫，象徵清除破財運勢，讓財氣重新聚集。
除了到廟裡參拜，王老師也提供簡單的存錢方式，建議選在上午5時至下午1時，或下午3時至5時等時段，透過ATM、手機轉帳將錢存入自己的生財帳戶，也可以投入存錢筒，金額不限，象徵「引財入庫」，為2027年累積好財運。
下元節補財庫招好運！2027犯太歲生肖羊牛鼠狗快拜拜
王老師提醒，2027年丁未年犯太歲的生肖包括羊、牛、鼠、狗。受到丁未年火氣旺盛及九紫離火運影響，這4個生肖應避免衝動行事，遇到重大決定時多考慮後果，以免因一時魯莽造成損失。
若想提前祈求平安，可趁下元節前往廟宇參拜水官大帝，為神明祝壽或進行補財庫儀式，也可點太歲燈，祈求新一年減少波折、化解不順。以上屬民俗信仰中的開運方式，民眾可依個人習慣參與。
歲末3大參拜吉日 12月16日、明年1月23日接力
除了11月23日下元節，王老師也整理另外兩個適合祈福的日子，形成歲末3大黃金參拜日。
◼︎2026年11月23日：下元水官解厄日，適合參拜水官大帝、祈求消災解厄及補財庫，盼能除去晦氣、堵住漏財破口。
◼︎2026年12月16日：冬季甲子天赦日，王老師指出，甲子象徵新的起點，適合誠心參拜、懺悔祈願。
◼︎2027年1月23日：丙午年福德正神尾牙，也就是俗稱的土地公尾牙，可向福德正神感謝一整年的庇佑，並祈求新一年財運順利。
王老師表示，這3個日子都適合到廟裡進行補財庫或祈福儀式，希望來年能逢凶化吉、財庫充盈。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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王老師在臉書粉專「王老師幫幫我‧生活中的易經開運策略」分享，11月23日為農曆10月15日下元節，也是水官大帝聖誕。民俗認為水主財，加上水官大帝掌管消災解厄，當天又逢農民曆「滿日」，適合祈福求財、補財庫，象徵清除破財運勢，讓財氣重新聚集。
除了到廟裡參拜，王老師也提供簡單的存錢方式，建議選在上午5時至下午1時，或下午3時至5時等時段，透過ATM、手機轉帳將錢存入自己的生財帳戶，也可以投入存錢筒，金額不限，象徵「引財入庫」，為2027年累積好財運。
王老師提醒，2027年丁未年犯太歲的生肖包括羊、牛、鼠、狗。受到丁未年火氣旺盛及九紫離火運影響，這4個生肖應避免衝動行事，遇到重大決定時多考慮後果，以免因一時魯莽造成損失。
若想提前祈求平安，可趁下元節前往廟宇參拜水官大帝，為神明祝壽或進行補財庫儀式，也可點太歲燈，祈求新一年減少波折、化解不順。以上屬民俗信仰中的開運方式，民眾可依個人習慣參與。
歲末3大參拜吉日 12月16日、明年1月23日接力
除了11月23日下元節，王老師也整理另外兩個適合祈福的日子，形成歲末3大黃金參拜日。
◼︎2026年11月23日：下元水官解厄日，適合參拜水官大帝、祈求消災解厄及補財庫，盼能除去晦氣、堵住漏財破口。
◼︎2026年12月16日：冬季甲子天赦日，王老師指出，甲子象徵新的起點，適合誠心參拜、懺悔祈願。
◼︎2027年1月23日：丙午年福德正神尾牙，也就是俗稱的土地公尾牙，可向福德正神感謝一整年的庇佑，並祈求新一年財運順利。
王老師表示，這3個日子都適合到廟裡進行補財庫或祈福儀式，希望來年能逢凶化吉、財庫充盈。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。