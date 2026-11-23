我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今（23）日陪同民眾黨北市議員候選人車掃，沒想到第一站跟黃瀞瀅聯合車掃，經過北投區東華街，有抱著小孩支持者三貼騎摩托車和蔣萬安互相揮手，沒注意到前面紅燈直接撞上，疑似飲料液體噴出，蔣萬安當場愣住，隨後緊急下車前去關心。蔣萬安今上午10時和民眾黨市議員黃瀞瀅聯合車掃，行經北投區東華街時，有抱著小孩的三貼支持者，騎摩托車和蔣萬安互相揮手，蔣萬安才講完小心，下一秒支持者就撞上前面等紅燈的汽車，讓蔣萬安當場愣住，緊急下車關心民眾。根據現場畫面，疑似是三貼民眾，有一名長輩還抱著小孩子，前車的女子則似乎有擦傷，蔣萬安則蹲到一旁關心，袍人則跟坐在後座抱著小孩的女士說要小心，她說「剛才太開心了，沒有注意」，說完還笑了出來，不過前車的女子則有些驚魂未定，後來救護車抵達後，把人送上擔架搭救護車離開；蔣萬安隨後則安撫另一名後車女子和小朋友。