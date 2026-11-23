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好市多黑五「高級衛生棉」被瘋搶！店員緊急補貨：真的好用

▲好市多黑五首日，有會員發現「蘇菲輕薄貼合衛生棉」人氣極高，開賣30分鐘就被搬光。（圖／翻攝Threads）

好市多黑五「日本蘇菲衛生棉」特價！價格、尺寸一次看

▲目前「蘇菲輕薄貼合衛生棉」共分26公分、30公分2款尺寸，皆在好市多黑五首日祭出優惠價格。（圖／台灣好市多臉書）

好市多黑五今開跑！首日亮點優惠攻略：三星85吋電視現省2.3萬

▲好市多黑五首日三星大電視買氣熱絡，內湖店湧入大批會員，許多人早已做好功課，進場後直接填單搶購。（圖／記者周淑萍攝）

美式賣場好市多（Costco）黑五Black Friday「黑色購物節」從今（23）日正式開始，並一路到12月6日共14天檔期，首日就吸引眾多會員進場，更有多達35項優惠商品，最高可省2萬3000元。但就有會員表示，發現一款高級衛生棉「蘇菲輕薄貼合衛生棉」引發瘋搶，開賣30分鐘貨架就已全空，甚至出動店員緊急補貨，釣出不少愛用者推薦「真的很好用」，成為今年好市多黑五首日亮點商品。有女網友今日在Threads發文，表示好市多黑五上架不少產品，其中「蘇菲輕薄貼合衛生棉」人氣極高，不只包裝漂亮又適合運動族群使用，但在早上8時貨架就已全空，等於黑鑽卡會員在7點30分提早入場後，僅30分鐘就搶光該款衛生棉，等到8時20分才有店員緊急補貨，讓她忍不住驚嘆「好威耶！」在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上，也有許多會員相當推薦該款衛生棉，稱讚「裡面的包裝很高級，我上週買了但還沒機會用」、「我從日本買回來，覺得好用」、「我覺得好用，貼合，不會容易脫落，綿柔舒適。標榜運動適合使用」。據了解，蘇菲輕薄貼合衛生棉主打日本進口，採用獨創雙刀流設計，且能高密度3D貼合、大量吸收，不只能完美服貼避免變形移位，在翅膀處還進行加寬處理，使用上更能黏貼牢固。《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢，目前該款並無上架至好市多線上官網，等於是實體通路限定商品。目前「蘇菲輕薄貼合衛生棉」共分2款尺寸。第一款是26公分，一盒6包、每包19片，好市多黑五特價期間購買可省下120元；第二款則是30公分，一盒8包、每包17片，原價689元，好市多黑五特價期間只要539元，等於折扣150元。好市多黑五Black Friday「黑色購物節」活動時間從11月23日至12月6日，今年首度延長為14天，並推出超過700項優惠商品，部分熱門商品則有設定限購機制。同時，今年也首度開放黑鑽會員提前於早上7時30分入場，金星及商業會員則是每日上午8時30分開始進場。今天則是好市多黑五購物節首日，第一天特價商品高達35種，並主打大型家電高折扣，包括電視、洗衣機、冰箱、電子衣櫥等，其中「SAMSUNG 三星 85吋 NEO QLED 顯示器」省最多，買一台就能現省2萬3000元，首日開賣10分鐘就吸引超過10名消費者填寫訂購單。首日優惠亮點除了大型家電以外，就連生鮮肉品、民生用品也同步推出特價，其中「美國頂級嫩肩里肌真空包」祭出每公斤現省130元優惠且是首日限定，另外還有如ARIEL洗衣精、適樂膚/舒特膚修護乳、滿意寶寶晚安褲及星巴克咖啡豆等日用品，也成為首波優惠焦點。