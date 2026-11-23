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▲田柾國用中文自我介紹時，念自己的名字是「ㄓㄥ國」。（圖／翻攝自田柾國IG@mnijungkook）

BTS防彈少年團上週末在高雄世運主場館舉行3場演唱會，吸引上萬粉絲湧入，而場外關於成員名字的念法也引起討論。BTS主唱田柾國（Jung Kook）名字中間那個字比較少見，有的粉絲念「ㄓㄥ」有的粉絲念「ㄐㄧㄡˋ」，到底哪個是對的？對此，，但念起來較不順口，因此粉絲都支持他本尊的意願，習慣念「ㄓㄥ國」。田柾國是BTS的主唱、領舞與副Rapper，也是隊內年紀最小的「忙內（老么）」，但他身材極好，擁有完美6塊腹肌與結實胸肌，在演唱會上的一舉一動都牽動著粉絲的心，一出場就讓大家尖叫聲不斷。這次高雄演唱會期間，場外也有很多粉絲自發性準備田柾國的周邊發放，但有的人喊他「ㄓㄥ國」，有的人喊他「ㄐㄧㄡˋ國」，名字發音究竟哪個正確，一時間在社群上掀起討論。有網友認為「柾」字的注音在字典上就是「ㄐㄧㄡˋ」，所以念「ㄐㄧㄡˋ國」才是正確的；不過也有一派網友認為，他的名字用韓文念起來，發音比較接近「ㄓㄥ國」，所以還是習慣念「ㄓㄥ國」。另外，他本人在演唱會上自我介紹時，也用中文說：「」因此多數粉絲都支持「ㄓㄥ國」這個發音，更有歌迷直言：「」。而田柾國這個名字，據說是他已故爺爺幫他取的漢字名，希望他能成為國家的重要支柱。不過柾的意思同「柩」，也就是棺木，所以較為不吉利，且族譜或部分官方更新中，曾出現「楨」的寫法，因此許多粉絲也改口叫他「田禎國」，但「田柾國」已被使用多年，所以多數粉絲書寫他的名字都還是用這3個字。