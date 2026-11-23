我是廣告 請繼續往下閱讀

外部調查認定霸凌成立 教育局依法解除校長聘任

另有親師溝通、空間霸凌爭議 教育局指校務治理出現問題

高雄市岡山國小校長游柏芬遭控職場霸凌，經勞工局外部專業調查小組認定霸凌成立，教育局依法解除其校長聘任，卻引發部分家長和教職員質疑「為顧選情、進行政治干預」。對此，高雄市教育局今（23）日聲明強調，相關處置均依具體事證及法令辦理，絕非「政治止損」或「未審先判」。教育局指出，調查發現游柏芬未積極處理臉書粉專針對申訴教師的攻擊性言論，並曾在245名校長的LINE群組發表不利申訴人的評論，已逾越業務合理範圍，構成職場霸凌。高雄市政府教育局今透過新聞稿表示，對於校園及職場霸凌事件，市府一向秉持零容忍態度，霸凌是否成立，凡經正式調查確認有職場霸凌情事，教育局依法處理，絕不因被申訴人身分、職務或外界壓力而有所差別。勞工局勞檢處按職業安全衛生法相關規定，全部均由外部律師等專業人士組成調查小組，並依程序於115年11月11日完成獨立調查，認定本案職場霸凌成立。職場霸凌涉及教職員工作尊嚴、身心安全及工作權益。校長身為學校最高行政主管，治理學校更應落實妥善溝通，依法行政，杜絕霸凌等情事。教育局依《教育人員任用條例》第31條規定啟動相關行政程序，依法解除校長聘任，為主管機關依法行政、維護教職員工作權益應有責任，並非針對特定個人，更無所謂政治止損或未審先判。依據勞工局霸凌調查報告內容，校事澄清專區臉書粉專多為針對申訴人林老師之攻擊性言論之事件，校長未積極介入處理，亦未善盡校務管理及監督責任，構成職場霸凌。另調查報告亦闡明，於高雄市 245 校長 line 群組發表不利申訴人評論，已逾越業務上必要且合理之範圍。另經檢視調查報告，尚有親師溝通破局及總務處實施設備與空間霸凌等項目，顯示校長缺乏治理及溝通協調能力，造成校園紛擾不斷，影響校園教學與學習。游柏芬校長另涉有其他校長不適任情事，目前仍由教育局依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」續行調查，後續將依調查結果及相關規定辦理審議與處置。教育局秉持保障校長及教師合法權益的立場，所有處置均依據具體事證、調查結果及相關法令辦理，教育局強調，過去面對校園師生遭受不當對待或疑似霸凌事件，也始終積極介入、提供必要協助，並要求學校依法調查處理。教育局最後重申，校園應是讓教師安心教學、讓行政人員安心工作、讓學生安心學習的場所。面對校園職場霸凌事件，教育局始終秉持零容忍原則，相關行政措施目的，不僅是依法處理個案，更是為了維護校園正常運作，避免爭議持續影響學校行政、教師教學及學生學習。