最新一期9月、10月統一發票明天（25）日就要開出最新中獎號碼，但是上一期的發票你有沒有記得去領獎？根據財政部公布115年7月、8月1000萬元特別獎中，開出17位幸運兒中獎，甚至還比200萬特獎11人還要多！其中有人去逛全聯、美廉社就幸運中獎，甚至有人去加油站加油只花90元就被錢砸到。《NOWNEWS》特別整理7月、8月1000萬元特別獎中獎縣市、消費明細、消費地點等資訊，快點來看看自己是不是那個還沒領獎的幸運兒！
115年7月、8月1000萬特別獎名單！逛全聯、加油都被錢砸到
▼北部地區
一、中獎店家：全聯福利中心/消費金額548元
地址：基隆市中正區信四路11號1樓及底層
二、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額139元
地址：台北市信義區忠孝東路5段2號
三、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額27元
地址：台北市中正區漢口街1段36號1樓
四、中獎店家：KEBUKE/消費金額45元
地址：台北市中正區汀州路3段174號
五、中獎店家：Uber/消費金額10元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
六、中獎店家：Breeze（銷售櫃位LOEWE）/消費金額24000元
地址：台北市信義區松智路17號
七、中獎店家：全家Family Mart/消費金額123元
地址：新北市新店區永安街81號1樓
八、中獎店家：美廉社/消費金額37元
地址：新北市五股區成泰路3段577巷132號
九、中獎店家：中油CPC/消費金額90元
地址：新北市新莊區中正路338號
十、中獎店家：美德耐美食生活廣場（銷售櫃位Hi-Life萊爾富）/消費金額115元
地址：新竹縣竹北市生醫路1段2號
十一、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額29元
地址：桃園市中壢區大同路141、143號1樓
十二、中獎店家：台北永和豆漿/消費金額65元
地址：桃園市中壢區榮民南路591號
十三、中獎店家：大和五金/消費金額1004元
地址：桃園市八德區豐德路416號
十四、中獎店家：安慶藥局/消費金額100元
地址：桃園市桃園區安慶街91號1樓
▼中南部地區
十五、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額100元
地址：台中市梧棲區中華路1段982號
十六、中獎店家：全家Family Mart/消費金額10元
地址：台南市鹽水區金和路2號
十七、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額33元
地址：高雄市鳳山區頂明路173號
Uber「10元處理費」也有中獎！沒有領獎1/5號就全部充公
然而一整片中獎名單當中，其中有一位民眾是用「Uber」有一筆10元消費的處理費中獎1000萬，這是由Uber內部開立的發票，就跟點外送處理費也會有一張發票一樣，如果沒有進行「載具歸戶」的話，該張發票會出現在用戶綁定信箱內，每次只要沒領中獎清冊常常都會出現這類發票，最後獎金被充公。
因此有印象7月、8月有使用Uber APP的民眾、且沒有載具歸戶的話，都要記得巡看看信箱，以免錯過大獎。財政部也公告，7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎囉！
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▼北部地區
一、中獎店家：全聯福利中心/消費金額548元
地址：基隆市中正區信四路11號1樓及底層
二、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額139元
地址：台北市信義區忠孝東路5段2號
三、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額27元
地址：台北市中正區漢口街1段36號1樓
四、中獎店家：KEBUKE/消費金額45元
地址：台北市中正區汀州路3段174號
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
六、中獎店家：Breeze（銷售櫃位LOEWE）/消費金額24000元
地址：台北市信義區松智路17號
七、中獎店家：全家Family Mart/消費金額123元
地址：新北市新店區永安街81號1樓
八、中獎店家：美廉社/消費金額37元
地址：新北市五股區成泰路3段577巷132號
九、中獎店家：中油CPC/消費金額90元
地址：新北市新莊區中正路338號
地址：新竹縣竹北市生醫路1段2號
十一、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額29元
地址：桃園市中壢區大同路141、143號1樓
十二、中獎店家：台北永和豆漿/消費金額65元
地址：桃園市中壢區榮民南路591號
十三、中獎店家：大和五金/消費金額1004元
地址：桃園市八德區豐德路416號
十四、中獎店家：安慶藥局/消費金額100元
地址：桃園市桃園區安慶街91號1樓
▼中南部地區
十五、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額100元
地址：台中市梧棲區中華路1段982號
十六、中獎店家：全家Family Mart/消費金額10元
地址：台南市鹽水區金和路2號
十七、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額33元
地址：高雄市鳳山區頂明路173號
然而一整片中獎名單當中，其中有一位民眾是用「Uber」有一筆10元消費的處理費中獎1000萬，這是由Uber內部開立的發票，就跟點外送處理費也會有一張發票一樣，如果沒有進行「載具歸戶」的話，該張發票會出現在用戶綁定信箱內，每次只要沒領中獎清冊常常都會出現這類發票，最後獎金被充公。
因此有印象7月、8月有使用Uber APP的民眾、且沒有載具歸戶的話，都要記得巡看看信箱，以免錯過大獎。財政部也公告，7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎囉！