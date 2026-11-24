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115年7月、8月1000萬特別獎名單！逛全聯、加油都被錢砸到

▼北部地區

▲全聯基隆義二店上一期發票開出幸運1000萬得主，住在基隆的民眾記得看看是不是自己中獎！（圖/Google評價）

▲最新一期發票，有民眾到中油新莊站加油90元就幸運中獎1000萬元！（圖/中油官網）

▼中南部地區

▲台南全家鹽水武廟店7月、8月發票開出1000萬特別獎，民眾如果暑假有去買過東西快檢查發票。（圖/Google評價）

Uber「10元處理費」也有中獎！沒有領獎1/5號就全部充公

如果沒有進行「載具歸戶」的話，該張發票會出現在用戶綁定信箱內

7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎囉！