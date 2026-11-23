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輝達董事會在美國時間23日宣布讓黃仁勳復職，臨時執行長克雷斯（Colette Kress）也在短短11天後退回財務長的位子。這位被外界形容為「唯一敢踩黃仁勳煞車」的財務長，過去曾在投資案上和黃仁勳發生衝突，據報導也曾和黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）起過爭執。黃仁勳回鍋後，克雷斯在公司的處境也引發外界關注。輝達在11月12日宣布黃仁勳辭職時，任命財務長克雷斯擔任臨時執行長，同時繼續兼任財務長，直到董事會找到正式接班人。不過，這個「直到」只維持了11天。輝達23日宣布黃仁勳復職，並在聲明中感謝克雷斯擔任臨時執行長期間的出色表現，表示她會繼續擔任財務長。今年59歲的克雷斯，在2013年加入輝達前，曾在微軟、思科和德州儀器等科技公司擔任財務要職。她在2025年因為持有輝達股票成為億萬富翁，《富比士》估計她的身價約12億美元，在美國白手起家女富豪榜上排名第32。克雷斯在輝達內部被視為少數敢挑戰黃仁勳的人。路透社引述知情人士報導，克雷斯是唯一願意制衡黃仁勳高風險投資的主管，她和團隊曾和黃仁勳及業務部門發生衝突，爭議的焦點是對OpenAI和AI基礎設施公司Lambda等的大筆融資案。華爾街有批評人士認為，這些交易形成了「AI循環經濟」，也就是輝達投資的公司再回頭買輝達的晶片。據報導，一項原本規劃2500億美元、支持OpenAI在俄亥俄州資料中心的計畫，最後被砍到1200億美元。除了黃仁勳本人，克雷斯和黃仁勳的女兒黃敏珊也傳出過摩擦。根據以色列媒體轉述《紐約時報》的報導，現年35歲的黃敏珊曾和克雷斯在機器人投資案，以及她丈夫卡普雷茲（Nico Caprez）想推動的資料中心交易上起衝突。報導也指出，黃敏珊實際上扮演黃仁勳的幕僚長角色，權力凌駕許多資深主管，有員工估計，3年內有超過10名重要主管因為不想和她共事而離職。黃仁勳辭職後，外媒一度認為克雷斯必須面對棘手的難題：決定黃敏珊在輝達還能保有多少權力，以及黃仁勳的兒子黃勝斌（Spencer Huang）和女婿卡普雷茲的去留。卡普雷茲在2024年加入輝達，目前擔任AI基礎設施成長副總裁。不過，隨著黃仁勳復職，這些難題已經不必由克雷斯來解決。至於克雷斯會不會因此離開輝達，目前她本人和輝達都沒有回應相關問題，也沒有任何報導指出她有意離職。值得注意的是，克雷斯在黃仁勳離開後接受CNBC訪問時，曾重申董事會不考慮讓黃仁勳回任的立場。如今黃仁勳回到執行長的位子，兩人之後如何共事，將成為外界觀察的焦點。