輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳重新掌舵，但公司面臨的財務風險與監管壓力，並未因此就落幕。綜合《財星》（Fortune）等外媒報導，美國證券交易委員會（SEC）正在調查輝達的會計處理方式，雖然具體調查範圍尚未明朗，但身為公司財務長的克雷斯（Colette Kress），可能因此成為監管機構關注的焦點。
報導指出，輝達近年積極為AI新創企業及資料中心建設，提供融資支持，協助相關業者取得資金購買晶片。然而，這種做法也引發市場對「循環融資」的疑慮，也就是輝達提供資金支持客戶，客戶再利用這些資金購買輝達產品，形成資金與營收相互循環的模式。
外界因此擔憂，這類交易是否可能讓市場難以準確判斷晶片的實際需求，以及輝達真正承擔的財務風險。此外，克雷斯據報早在今年春天時，就曾對公司支持AI新創企業貸款的做法提出疑慮，包括借款人的選擇、貸款擔保價值如何評估等等。
美國哥倫比亞大學商學院教授海利根（Kathryn Harrigan）指出，既然克雷斯曾意識到相關問題，未來若SEC調查持續深入，她可能需要面對監管機構、對於公司財務決策及風險管理的進一步檢視：「在我看來，克雷斯很清楚這個問題，如果美國證券交易委員會真的展開調查，那她可就倒霉了，我以前擔任公司董事時，也經歷過這種情況，那簡直就是沒完沒了的取證，而且他們從來不告訴你，他們是否滿意。」
不只如此，輝達過去對新加坡地區營收的揭露方式，也同樣受到關注。公司原本將新加坡列為5大地理營收區域之一，但在2025年年中突然調整揭露方式，改以客戶總部所在地分類，不再單獨列出新加坡。
由於受到美國出口管制調查的資料中心業者Megaspeed，正是新加坡企業，這項營收分類變動也引發外界質疑。不過，報導引述會計學者指出，目前僅憑公開財報，尚無證據證明，克雷斯知曉這項調整與Megaspeed事件有關，也不能因此認定公司存在違法行為。
《財星》也指出，輝達除了可能面臨證券集體訴訟，董事及高階主管責任保險（D&O Insurance），據稱也存在保障缺口，進一步引發外界對公司治理、財務監督及風險管理的疑慮。
儘管黃仁勳已重新接任CEO，但克雷斯未來仍可能面臨SEC調查及財務決策責任的檢視，分析認為，如果她最終決定離開輝達，那她的下一步很可能就是退休，因為即使最終證明她並未捲入欺詐等罪嫌，也可能面臨職業生涯的負面影響，海利根坦言：「我通常會提醒我的學生，如果他們擔任一家企業的首席財務長，那就意味著，他們了解有關公司財務的一切，以及公司是如何賺錢的。」
對輝達來說，眼前的挑戰，不只是維持AI晶片銷售成長，更包括如何向投資人證明，龐大的AI商機背後，具有足夠透明的財務結構，以及可持續的市場需求。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
外界因此擔憂，這類交易是否可能讓市場難以準確判斷晶片的實際需求，以及輝達真正承擔的財務風險。此外，克雷斯據報早在今年春天時，就曾對公司支持AI新創企業貸款的做法提出疑慮，包括借款人的選擇、貸款擔保價值如何評估等等。
美國哥倫比亞大學商學院教授海利根（Kathryn Harrigan）指出，既然克雷斯曾意識到相關問題，未來若SEC調查持續深入，她可能需要面對監管機構、對於公司財務決策及風險管理的進一步檢視：「在我看來，克雷斯很清楚這個問題，如果美國證券交易委員會真的展開調查，那她可就倒霉了，我以前擔任公司董事時，也經歷過這種情況，那簡直就是沒完沒了的取證，而且他們從來不告訴你，他們是否滿意。」
不只如此，輝達過去對新加坡地區營收的揭露方式，也同樣受到關注。公司原本將新加坡列為5大地理營收區域之一，但在2025年年中突然調整揭露方式，改以客戶總部所在地分類，不再單獨列出新加坡。
由於受到美國出口管制調查的資料中心業者Megaspeed，正是新加坡企業，這項營收分類變動也引發外界質疑。不過，報導引述會計學者指出，目前僅憑公開財報，尚無證據證明，克雷斯知曉這項調整與Megaspeed事件有關，也不能因此認定公司存在違法行為。
《財星》也指出，輝達除了可能面臨證券集體訴訟，董事及高階主管責任保險（D&O Insurance），據稱也存在保障缺口，進一步引發外界對公司治理、財務監督及風險管理的疑慮。
儘管黃仁勳已重新接任CEO，但克雷斯未來仍可能面臨SEC調查及財務決策責任的檢視，分析認為，如果她最終決定離開輝達，那她的下一步很可能就是退休，因為即使最終證明她並未捲入欺詐等罪嫌，也可能面臨職業生涯的負面影響，海利根坦言：「我通常會提醒我的學生，如果他們擔任一家企業的首席財務長，那就意味著，他們了解有關公司財務的一切，以及公司是如何賺錢的。」
對輝達來說，眼前的挑戰，不只是維持AI晶片銷售成長，更包括如何向投資人證明，龐大的AI商機背後，具有足夠透明的財務結構，以及可持續的市場需求。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多「黃仁勳復職」相關新聞。